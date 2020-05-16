3 города России, которые притягивают убийц

Территорию между Ростовом-на-Дону, Шахтами и Таганрогом называют "Ростовским треугольником". В окрестностях этих городов чаще всего фиксировались преступления, которые отличались своей ненормальностью. "Рамблер" попытался разобраться, что происходит в этой зоне.

Последователи Чикатило

Согласно записям правоохранительных органов , большинство преступления в Ростовском треугольнике совершалось с конца 70-х годов. Именно тогда Россия и мир узнала о Чикатило. После того, как его история была предана огласке, у него появились последователи. По одной из версий, эти преступники повторяли за Чикатило, по другой — действовали самостоятельно, но именно история этого заключенного подвергла их совершить свои преступления.

Гормоны

Некоторые судебные медицинские эксперты утверждают, что подобные преступления совершают люди, у которых повышен гормон тестостерон. Однако, среди злоумышленников из Ростовского треугольника такой аномалии не было. Медики отметили у них только одну общую черту: у всех был уменьшен объем серого вещества в лобных долях головного мозга. Он отвечает за эмпатии и сострадание. Возможно, именно поэтому они были безжалостными.

Природные аномалии

Еще одна версия появления Ростовского треугольника кроется в том, что в этой зоне расположена природная аномалия. Из-за близлежащих шахт в воздухе очень много металлов, которые влияют на окружающую среду. Также там часто происходят грозы с сильными ливнями, появление которых не могут объяснить метеорологи.