Названы последствия отказа Швеции от карантина 

Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран. Об этом он рассказал в «Сноб Медиа».

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома. При этом медики советуют для укрепления иммунитета больше находиться на свежем воздухе.

Кинопродюсер рассказал, что большинство людей соблюдают рекомендации, а с середины апреля в Швеции снижается количество умерших. По его словам, противники подобного метода борьбы с коронавирусом опираются на плохую статистику по сравнению с другими странами. Однако Швеция отстает от показателей Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Испании, которые ввели карантин.

Сэм Клебанов предположил, что многие страны Европы скоро пойдут по аналогичному пути.

По последним данным, в Швеции зафиксировано 28 тысяч случаев COVID-19.