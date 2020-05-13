Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы последствия отказа Швеции от карантина 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Фото: depositphotos.com
Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран. Об этом он рассказал в «Сноб Медиа».
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома. При этом медики советуют для укрепления иммунитета больше находиться на свежем воздухе.
Кинопродюсер рассказал, что большинство людей соблюдают рекомендации, а с середины апреля в Швеции снижается количество умерших. По его словам, противники подобного метода борьбы с коронавирусом опираются на плохую статистику по сравнению с другими странами. Однако Швеция отстает от показателей Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Испании, которые ввели карантин.
Сэм Клебанов предположил, что многие страны Европы скоро пойдут по аналогичному пути.
По последним данным, в Швеции зафиксировано 28 тысяч случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Европа откроется для туристов вопреки коронавирусу.
Видео дня. Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Комментарии 45
Места , Сэм Клебанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 загадочных историй исчезновения людей
5 загадочных историй исчезновения людей
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Рыболову пришлось бороться с щукой полчаса
Рыболову пришлось бороться с щукой полчаса
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
10:34
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
Люди
Самые умные люди в истории мира
10:30
Самые умные люди в истории мира
Люди Истории
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
12:03
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
Истории
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
00:38
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
Безумный мир
Как на самом деле выглядели исторические личности
10:24
Как на самом деле выглядели исторические личности
Истории Люди
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение