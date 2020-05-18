Кто построил древние пирамиды на Урале 

Смотрите видео и узнайте о загадочных древних пирамидах, которые были обнаружены на Урале. Сооружения пирамидальной формы ест в разных уголках Земли, хотя больше всего известные египетские. Между тем, на территории России тоже есть пирамиды. Есть мнение, что построили их представители исчезнувшей цивилизации. Где находятся странные постройки? Почему специалисты решили, что их создали древние строители? И что рассказывают уральские пирамиды об истории планеты?