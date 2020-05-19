Искусство и творчество на ART RUSSIA ONLINE FORUM

23 мая в едином виртуальном пространстве выступит более 80 звездных спикеров из мира культуры и спорта. Выступления экспертов состоятся на четырех онлайн-сценах в рамках международного арт-форума ART RUSSIA ONLINE FORUM.

Art Russia Online Forum станет единой площадкой для обмена профессиональным мнением между представителями искусства, арт-бизнеса, культуры и спорта со всего мира. Онлайн платформа объединит художников, скульпторов, искусствоведов, кураторов, галеристов, известных музыкантов, танцоров, спортсменов, актеров и режиссеров. Всего в форуме примут участие более 80 экспертов из России, Италии, Китая, Франции, Америки, Германии, Испании и других стран. Темами для обсуждения станут — актуальные направления и тренды в искусстве, современные законы и правила арт-бизнеса, меценатство, развитие креативных индустрий в новых реалиях и многое другое. Особое место в рассуждениях экспертов займет наиболее актуальная на сегодняшний день тема — новые ориентиры и стратегии культурных и спортивных индустрий в пост карантинный период.

«Гармоничная личность — это то, к чему стремится каждый человек в процессе личностного роста. И гармония эта заключается в балансе внутреннего и внешнего. Именно поэтому ART RUSSIA ONLINE FORUM — событие, объединяющее темы искусства, музыки, театра, кино, креативных индустрий и спорта. Давайте все вместе противостоим волной творчества, креатива, искусства и спорта вызовам современности!», — объясняет концепцию форума соосновательница ярмарки современного искусства Art Russia Елизавета Фролова

Помимо сольных выступлений спикеров, на форуме пройдет несколько панельных дискуссий:

«Показ и продажа искусства онлайн: решения для художников и галерей». В качестве участников панели выступят: основатель и Генеральный директор ярмарки CADAF Елена Завелева, генеральный директор и основатель Музея современного цифрового искусства Серена Табаччи, основатель и исполнительный директор Lumen Art Projects Карла Рапопорт.

Отдельным блоком пройдет развлекательная программа, на которой выступят российские и зарубежные певцы и музыканты — Найк Борзов , Перукуа, Стивен Ридли и другие. Помимо этого, зрители форума смогут посмотреть фильм о масштабной ярмарке современного искусства Art Russia, а также несколько театральных и балетных постановок, в частности «Жизель» в исполнении артистов международного культурного центра имени С. П. Дягилева.

Программа мероприятия пройдет на четырех виртуальных сценах:

Искусство и арт-бизнес — здесь ведущие представители российского и международного арт-сообщества поделятся личным опытом создания и продвижения успешных бизнес-моделей в сфере искусства и культуры.

Творчество — на этой виртуальной площадке зрители смогут стать участниками мастер-классов, попробовать себя в качестве танцоров, поучаствовать в сеансах арт-терапии и послушать топовых арт-блогеров.

Вдохновение — сцена соберет известных актеров, музыкантов, критиков и режиссеров, которые в прямом эфире будут делиться со зрителями своим творчеством.

Спорт — здесь ведущие спортсмены со всего мира расскажут о том, как они представляют дальнейшее развитие спорт-индустрии и поделятся своим видением мира после карантина.

Главным и самым ожидаемым гостем форума станет итальянский художник и скульптор, любимый мастер Ватикана Лорензо Куинн.

Его работы покорили весь мир и удерживают внимание общественности вот уже на протяжении двадцати последних лет.

Сам Куинн признается, что главный посыл его творчества — это некая универсальность, которая может быть понята всеми и каждому по-своему. Центральный мотив скульптора при этом обращается к извечной теме противоборства темных и светлых сил личности, борьба и вечные попытки сохранения баланса. Выступление итальянского скульптора на Art Russia Online Forum пройдет в формате интервью, где он раскроет свое видение искусства, арт-проектов будущего и других актуальных вопросов.

Также в качестве спикеров форума выступят:

Иоахим Писсаро, правнук , правнук Камиля Писсарро , искусствовед, теоретик, куратор, педагог и директор галерей Хантер-колледжа, профессор истории искусств в Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка.

Филип Колберт, британский современный художник и модельер, которого называют крестным сыном Энди Уорхолла, создатель знаменитого Lobster Land. Его работы с мультяшным героем лобстером вызвали искренний интерес со стороны критиков и зрителей по всему миру.

Чжан Хуань, всемирно известный китайский художник, работы которого хранятся в крупнейших мировых музейных собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Центре Жоржа Помпиду в Париже, частных собраний Элтона Джона, , всемирно известный китайский художник, работы которого хранятся в крупнейших мировых музейных собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Центре Жоржа Помпиду в Париже, частных собраний Бернарда Арно , президента LVMH, Франсуа Пино Такаши Мураками и многих других.

Форум пройдет на базе современной платформы Synergy.Online, которая объединит в виртуальном пространстве выступления спикеров и даст возможность просмотра видеозаписей в личном кабинете по завершению форума. Организаторы мероприятия Synergy Art и Корпорация «Синергия».