Во Франции нашли могилу «принцессы» железного века

Французские археологи обнаружили захоронение возрастом 2800 лет, внутри которого лежали женские останки. Раскопки проводились в 30 километрах от Лиона. Находку датировали 8 веком до нашей эры Скелет лежал в дубовом гробу. На каждое запястье женщины были надеты браслеты с бусинами из голубого стекла и меди. Также сохранилась пряжка с зажимом из медного сплава. Очевидно, когда-то она была деталью кожаного пояса. У головы лежали фрагменты керамической посуды, сообщает The Daily Mail.

Ученые отметили, что такие вещи могли быть доступны только элитному сословию. Они предположили, что женщина относилась к знатному, возможно, даже королевскому роду. Но из-за плохого состояния костей они не смогли установить ни ее возраст, ни причину смерти.

Исследования показали, что поблизости находятся еще несколько курганов. Но тела похороненных там людей были кремированы. Два из них относятся к началу 8 века до нашей эры, а еще один оказался на триста лет «моложе».

В ту эпоху в Европе процветала гальштатская культура. Ее представители занимались сельским хозяйством и оставили после себя множество оригинальных артефактов.

Примерно в 800 годах до нашей эры возросли объемы производства меди и олова, наладились связи между европейскими землями и Средиземноморьем. Но вместе с тем участились и междоусобицы, и люди стали перебираться жить в крепости, защищенные стенами и рвами.

Ранее сообщалось, что в Греции нашли две гробницы бронзового века, набитых золотом. Их возраст составляет около 3500 лет.