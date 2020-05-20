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Сотни мертвых птиц упали с неба и встревожили местных жителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Дождь из мертвых птиц встревожил австралийцев
Фото: видео 7NEWS
Жителей австралийского городка Энгл Вейл встревожило падение с неба сотен мертвых попугаев корелл. Об этом сообщает местная телевизионная служба новостей Seven News.
Со слов Сары Кинг — работницы организации Caspers Bird Rescue, занимающейся спасением диких животных, — в ближайшие недели ожидается гибель еще тысяч корелл. Их команда уже получила сотни жалоб на упавших с неба мертвых птиц. За последнюю неделю спасатели нашли сотни погибших и десятки истощенных корелл. Кинг отмечает, что подобное происходит ежегодно.
«Спасатели нашли среди мертвых птиц только двух живых. За один выезд мы находим до 20 погибших корелл», — говорит она. По ее мнению, вероятнее всего, попугаев отравили ядом, повреждающим нервы и мышцы. Так, отравленные кореллы умирают за две-три недели от голода. «Они испытывают жуткие мучения», — добавила Кинг.
Несмотря на усилия работников Caspers Bird Rescue, сотни корелл так и не удается спасти. Кроме того, десятки попугаев нашли застреленными.
«Я отправляла работников домой из-за перенесенного в их смену стресса, — рассказала она. — После того, что им приходится видеть на работе, у них едва не развивается постравматическое стрессовое расстройство».
По делу о жестоком обращении с птицами ведется расследование.
Ранее сообщалось, что жительница британского острова Ангсли, Северный Уэльс, обнаружила более 300 мертвых скворцов на сельской дороге. По словам очевидцем, они выглядели так, как будто упали с неба.
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