Дождь из мертвых птиц встревожил австралийцев

Жителей австралийского городка Энгл Вейл встревожило падение с неба сотен мертвых попугаев корелл. Об этом сообщает местная телевизионная служба новостей Seven News.

Со слов Сары Кинг — работницы организации Caspers Bird Rescue, занимающейся спасением диких животных, — в ближайшие недели ожидается гибель еще тысяч корелл. Их команда уже получила сотни жалоб на упавших с неба мертвых птиц. За последнюю неделю спасатели нашли сотни погибших и десятки истощенных корелл. Кинг отмечает, что подобное происходит ежегодно.

«Спасатели нашли среди мертвых птиц только двух живых. За один выезд мы находим до 20 погибших корелл», — говорит она. По ее мнению, вероятнее всего, попугаев отравили ядом, повреждающим нервы и мышцы. Так, отравленные кореллы умирают за две-три недели от голода. «Они испытывают жуткие мучения», — добавила Кинг.

Несмотря на усилия работников Caspers Bird Rescue, сотни корелл так и не удается спасти. Кроме того, десятки попугаев нашли застреленными.

«Я отправляла работников домой из-за перенесенного в их смену стресса, — рассказала она. — После того, что им приходится видеть на работе, у них едва не развивается постравматическое стрессовое расстройство».

По делу о жестоком обращении с птицами ведется расследование.

Ранее сообщалось, что жительница британского острова Ангсли, Северный Уэльс, обнаружила более 300 мертвых скворцов на сельской дороге. По словам очевидцем, они выглядели так, как будто упали с неба.