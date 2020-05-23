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Фотограф показал жизнь в Нью-Йорке на фоне пандемии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Фотограф показал жизнь в Нью-Йорке на фоне пандемии
Фото: Dmitry Bukhonko-Kroshyski/ Facebook
Мужчина родом из Севастополя Дмитрий Бухонко регулярно делится на своей странице в Facebook фотографиями Нью-Йорка на фоне пандемии коронавируса.
Как выяснил "Рамблер", он живет в Бруклине. С конца марта мужчина публикует снимки города в "эпоху коронавируса". Так, например, он показал, как пустует Таймс Сквер — самое оживленное и туристическое место Нью-Йорка в обычное время. К 19 числу там почти не осталось туристов.
"Улицы почти пустые, машин немного. Туристов нет, остались самые последние, единицы. Стали заметны бездомные, которые терялись в толпе раньше", — написал фотограф.
Dmitry Bukhonko-Kroshyski/ Facebook
По Брайтон Бич люди ходят в масках и на входах в магазины соблюдают дистанцию. А в Кони-Айленд всем бесплатно раздают медицинские маски: каждому по упаковке.
Dmitry Bukhonko-Kroshyski/ Facebook
Самые дисциплинированные люди в Нью-Йорке, по словам мужчины, — это китайцы. На входе в китайский магазин стоит человек в защитной одежде и измеряет температуру покупателям. Там же продают антисептики и маски. При этом большинство китайских магазинов были закрыты на протяжении двух месяцев и только сейчас начали открываться.
Dmitry Bukhonko-Kroshyski/ Facebook
В этом году, как рассказал Дмитрий Бухонко, в Нью-Йорке, скорее всего, "впервые в истории" не будет пляжного сезона. Мэр города планирует запретить купаться летом.
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Места , Газета The Times
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