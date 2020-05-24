«Кое-кто играет в „русскую рулетку“ жизнями людей»

Система здравоохранения крупнейшего города Бразилии — Сан-Паулу работает на пределе своих возможностей, а в палатах интенсивной терапии почти не осталось свободных мест. "Рамблер" приводит слова мэра города Бруну Коваса о ситуации в стране.

Согласно его заявлению, городские больницы заполнены на 90%, поэтому уже через неделю в Бразилии закончатся койко-места для пациентов с коронавирусом.

Градоначальник называет нарушителей карантина игроками в "русскую рулетку" и обсуждает с губернатором штата Сан-Паулу введение жесткого карантина.

"Трудно поверить, что кое-кто предпочитает играть в "русскую рулетку" жизнями людей. Подобное безразличие к другим перед лицом смерти неподобающе" — сообщает Ковас.

В то же время президента Бразилии критикуют граждане за его наплевательское отношение к пандемии: глава государства был замечен фотографирующимся со своими сторонниками и их детьми, не соблюдая социальное дистанцирование.

Ситуация в стране достаточно удручающая: Бразилия уже обогнала Россию по количеству заболевших и стремится перегнать США по приросту инфицированных граждан и новых смертей. Статистика по странам на 23 мая следующая:

Worldometers

В настоящее время в Бразилии действует действует карантинный режим, введенный около двух месяцев назад: предприятия и общественные места закрыты, а гражданам рекомендовано сидеть дома. Однако никакого наказания на нарушение самоизоляции не предусмотрено: люди продолжают посещать пляжи и гулять. Кроме того, требования носить средства защиты многие игнорируют. В то же время бразильцы наблюдают, как Европа постепенно выходит из карантина, и с нетерпением обращаются к властям с вопросом о том, когда то же самое произойдет с их страной.