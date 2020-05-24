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Как Бразилия «погибает» от коронавируса 

Мария Сергеева 5 часов назад
«Кое-кто играет в „русскую рулетку“ жизнями людей»
Фото: Official U.S. Navy Page
Система здравоохранения крупнейшего города Бразилии — Сан-Паулу работает на пределе своих возможностей, а в палатах интенсивной терапии почти не осталось свободных мест. "Рамблер" приводит слова мэра города Бруну Коваса о ситуации в стране.
Согласно его заявлению, городские больницы заполнены на 90%, поэтому уже через неделю в Бразилии закончатся койко-места для пациентов с коронавирусом.
Градоначальник называет нарушителей карантина игроками в "русскую рулетку" и обсуждает с губернатором штата Сан-Паулу введение жесткого карантина.
"Трудно поверить, что кое-кто предпочитает играть в "русскую рулетку" жизнями людей. Подобное безразличие к другим перед лицом смерти неподобающе" — сообщает Ковас.
В то же время президента Бразилии критикуют граждане за его наплевательское отношение к пандемии: глава государства был замечен фотографирующимся со своими сторонниками и их детьми, не соблюдая социальное дистанцирование.
Ситуация в стране достаточно удручающая: Бразилия уже обогнала Россию по количеству заболевших и стремится перегнать США по приросту инфицированных граждан и новых смертей. Статистика по странам на 23 мая следующая:
Worldometers
В настоящее время в Бразилии действует действует карантинный режим, введенный около двух месяцев назад: предприятия и общественные места закрыты, а гражданам рекомендовано сидеть дома. Однако никакого наказания на нарушение самоизоляции не предусмотрено: люди продолжают посещать пляжи и гулять. Кроме того, требования носить средства защиты многие игнорируют. В то же время бразильцы наблюдают, как Европа постепенно выходит из карантина, и с нетерпением обращаются к властям с вопросом о том, когда то же самое произойдет с их страной.
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