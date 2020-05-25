Диджитализация искусства неизбежна

23 мая прошло одно из самых крупных онлайн-событий в сфере искусства — ART RUSSIA ONLINE FORUM. За один день перед зрителями на четырех виртуальных сценах выступило более 80 экспертов из области искусства, культуры и спорта.

Единое виртуальное пространство стало дискуссионной площадкой для всех причастных к миру искусства, зрители смогли услышать профессиональное мнение о происходящем на данный момент и прогнозы на будущее. В частности, эксперты обсудили тенденции и возможности развития арт-бизнеса, меценатства в сфере искусства, диджитализацию индустрии и многое другое. Наиболее актуальной темой для обсуждения в связи с кризисом и пандемией стал вопрос о возможностях создания арт-пространства в онлайн. Реалии нынешнего дня — это своего рода экспериментальная площадка и вызов, которые принуждают художников создавать новые формы общения, творчества и взаимодействия.

«Я думаю, что из-за вируса, который на всех нас повлиял, многие задаются вопросом, каким образом искусство оказывает влияние на их жизнь и каким будет наше будущее. Я понимаю для себя, что ситуация, которая происходит сейчас, не должна стать новой нормой и технологические изменения в мире не должны привести к той антиутопии, которую описывал Оруэлл в «1984», — отметил в своем выступлении сооснователь DSL Collection, член международного комитета галереи Tate Modern Сильван Леви.

В целом же эксперты прогнозируют сразу несколько тенденций, которые сегодня явно наметились на арт-рынке.

Глобализация арт-проектов. Благодаря сложившейся ситуации и современным техническим возможностям художник, хоть и оказался отрезан от мира, все равно может продолжать творить, привлекая к этому процессу людей со всего мира. С выходом в онлайн искусство теряет границы реального, физического пространства и может привлекать все больше и больше людей. Это подтверждает множество международных проектов, которые создаются с помощью виртуального пространства.

Говоря о будущем искусства, член российской междисциплинарной творческой группы AES+F Лев Евзович заявил, что после пандемии люди насытятся и несколько устанут от digital-art, который станет для них привычным. При этом, по его мнению, в будущем традиционное и цифровое искусство будут идти рука об руку.

«После пандемии digital-арт станет чем-то привычным и обыденным, как однажды стали фотография и кинематограф. В то же время у людей будет ностальгия по «живому» искусству. Цифровое и традиционное искусство в будущем будут существовать в сочетании друг с другом, которое мы пока не понимаем», — прокомментировал Лев Евзович.

Сможет ли искусство полностью уйти в онлайн — это одна из самых острых тем на сегодняшний день. Многие представители арт-рынка сходятся во мнении, что хоть искусство и уходит частично в виртуальное пространство, но окончательно этого не произойдет.

Известный художник и исполнительный директор Московского Музея современного искусства Василий Церетели на ART RUSSIA ONLINE FORUM выразил свое видение происходящего, отметив, что пандемия способствует процессу распространения искусства в онлайн, но в то же время по завершении карантина у людей возникнет еще большее желание столкнуться лицом к лицу с «живым» искусством.

«Потому что онлайн-формат никогда не заменит того чувства, когда ты находишься перед картиной и видишь каждый мазок», — отметил он.

ART RUSSIA ONLINE FORUM, по замыслу организаторов, в дальнейшем будет проходить на регулярной основе. Следующее мероприятие состоится 4 июля.