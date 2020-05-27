Власти посоветовали установить раковины в магазинах

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Роспотребнадзор порекомендовал установить умывальники в магазинах 

РИА Новости 9 часов назад
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Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор рекомендует установить умывальники с мылом в местах общественного пользования предприятий торговли, следует из рекомендаций по недопущению распространения COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.
Ведомство рекомендует работодателям установить на предприятиях торговли умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с кожным антисептиком в местах общественного пользования "в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками, для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции", говорится на сайте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Места , Роспотребнадзор
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