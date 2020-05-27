Телеканал ТНТ MUSIC отметит день рождения в онлайн

31 мая в честь своего дня рождения ТНТ MUSIC устроит большое онлайн-шоу с участием топовых артистов. В прямой трансляции в группе телеканала Вконтакте примут участие Zivert, Maruv, Iowa, Jony, Andro, Фогель, Niletto, ведущие телеканала ST и Полина Фаворская, а также другие артисты.
Вот уже 4 года подряд ТНТ MUSIC работает для того, чтобы у каждого была возможность смотреть самые актуальные и качественные клипы, слушать популярные хиты и быть в курсе всех музыкальных трендов. В свой день рождения телеканал подготовил для всех зрителей особый сюрприз — специальный большой выпуск онлайн-шоу ТНТ MUSIC LIVE в прямом эфире.
Живые выступления любимых артистов, поздравления, яркие интервью и обсуждение актуальных вопросов на протяжении всего дня в группе ТНТ MUSIC Вконтакте. Участие в прямой трансляции примут Zivert, Maruv, Iowa, ST, Jony, Andro, Фогель, Niletto, Полина Фаворская, Инстасамка и другие артисты.
Ведущими онлайн-шоу станут Глеб Болелов и Влада Голди.
ТНТ MUSIC LIVE начнется 31 мая в 14.00, а присоединиться можно в любой момент. Актуальная программа выступлений и подробности на сайте tntmusic.ru и в группе ТНТ MUSIC Вконтакте.