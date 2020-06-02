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Россиянка внедрилась в вебкам-студии и раскрыла детали их работы 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка рассекретила вебкам-студии
Фото: Lenta.ru
Россиянка Анна Байкова в репортаже для «Ленты.ру» раскрыла детали работы пяти вебкам-студий Петербурга, в которых она поработала. Внедриться в них она решила три года назад.
По словам Байковой, студии, как правило, имеют большой список правил и запретов. Например, моделям нельзя раскрывать зрителям стрима, что они россиянки.
Модели работают без договора. В бумагах, которые выдают за договор, обязанности «работодателя» не оговариваются.
«Выплачивать зарплату, обеспечивать всем необходимым и прочие пункты, согласно трудовому кодексу, — об этом нет ни слова», — заметила авторка.
Согласно описанию Байковой, сами студии представляет собой большое помещение, «состоящее из кабинета администратора, душа, кухни, туалета и нескольких маленьких комнат». Модели работают посменно, от четырех до девяти часов минимум четыре раза в неделю. «Просидеть столько времени перед компьютером было сложно и скучно. Болела спина, уставали глаза. Иногда я прятала книгу рядом с клавиатурой и тайком читала», — рассказала девушка.
При этом во время шоу она не раздевалась, из-за чего сталкивалась с давлением со стороны администраторов вебкам-студий.
«Начинается все с "потанцуй", а заканчивается вопросом: "Ты что, не хочешь зарабатывать?" После этого не раздеваться как-то стыдно. Поэтому я не проработала ни в одной студии больше недели», — объяснила Байкова.
Девушка вспомнила, что могла заработать от 1,6 до десяти тысяч рублей за одну смену, причем зарплата выдавалась в долларах. Тем не менее в большинстве студий ей этих денег так и не заплатили: администраторы под разными предлогами отказывались выдавать наличные. Это же происходило и с другими моделями, рассказала Байкова.
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Места , Lenta.ru
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