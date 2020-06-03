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«Продуктовый магазин забили досками от мародерства» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 16 часов назад
«Продуктовый магазин забили досками от мародерства»
Фото: @masha_mashkova_official
Дочь режиссера Владимира Машкова Мария в Instagram рассказала, что сейчас происходит в США. Напомним, что несколько дней назад полицейский убил темнокожего парня Джорджа Флойда, после чего в стране начался откровенный хаос. Безумная толпа громит все подряд. Причем это происходит в разных городах страны. По словам Марии Машковой, она живет между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой. Сейчас в города съезжаются люди, чтобы громить и грабить магазины.
«Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства. Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных радикально!»
Как отметила Машкова, она услышала разговоры о расизме директора школы, где учатся ее дочери. Она была поражена, как женщина откровенно и по-взрослому разговаривает с детьми. Также она послушала мнение на этот счет детей. Многие для нее стало ясно и понятно. Ей теперь не надо искать ответ на вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо.
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Места , Другое , Владимир Машков
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