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Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Археологи обнаружили на юге Мексики следы гигантского сооружения длиной более километра. По мнению исследователей, оно может представлять собой самый древний и самый большой памятник цивилизации майя из когда-либо найденных. Статья, описывающая открытие, опубликована в журнала Nature.
Место раскопок Aguada Fénix располагается в мексиканском штате Табаско, рядом с Мексиканским заливом. По оценкам ученых, возраст руин составляет около 2800-3000 лет. До этого самым старым считался город майя Сейбаль, датируемый примерно 950 годом до нашей эры.
Руины располагаются в населенной равнинной местности, однако их обнаружили только при аэрофотосъемке с использованием системы LIDAR. Ученые выявили плоскую вытянутую платформу высотой 15 метров, протяженностью с севера на юг 1413 метров, а с востока на запад — 399 метров. Рядом с платформой находятся дамбы и другие сооружения. Сам комплекс имеет сходство с ольмекскими сооружениями Сан-Лоренцо и Ла-Вента в другом мексиканском штате Веракрус, однако при этом в нем отсутствуют статуи людей, служащие признаком выраженного социального неравенства.
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