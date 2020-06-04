Пандемия коронавируса продолжается, но многие страны уже начинают возвращаться к нормальной жизни после нескольких месяцев карантина и режима самоизоляции, принимая все больше и больше послаблений, и ждут появления вакцины.

Рассказываем, как разные страны выходят из карантина после коронавируса и какой путь им еще предстоит проделать.

Италия

Заболевших — 233 836 человек; Летальных исходов — 33 601 случай.

Италия — страна, которая еще совсем недавно была лидером по числу заболевших и летальных исходов, — начала ослаблять ограничения в первых числах мая. Тогда гражданам разрешили свободно выходить на улицы, заниматься спортом в парках и брать кофе на вынос.

В середине мая в стране заработали кафе и рестораны, музеи, салоны красоты и магазины, но по новым безопасным стандартам.

С 3 июня Италия собирается открыть границы для выезда за рубеж и даже, а уже в середине июня — приглашает к себе туристов из других стран. При этом ужесточать правила въезда и требовать дополнительные справки от туристов на границе не собираются.

Испания

Заболевших — 240 326 человека; Летальных исходов — 27 128 случаев.

В Испании эпидемиологическая ситуация мало чем отличается от итальянской, но власти страны не торопятся со снятием ограничений и уже тем более открытием границ.

Ключевые для экономики предприятия и производства возобновили работу еще в апреле, еще часть — в начале мая. Что же касается частной жизни людей, то разрешаются прогулки и занятия спортом в парках, а также походы в бары, но только если они находятся не дальше 2 км от дома. В остальных случаях необходимо оформлять пропуск.

С 22 июня испанцы планируют пускать к себе немцев, французов и туристов из скандинавских стран. Для остальных границы откроют не раньше, чем в июле.

Франция

Заболевших — 114 400 человек; Летальных исходов — 29 024 случая.

Франция до последнего сохраняла жесткие ограничения и карантин, а перемещаться по городу без специального разрешения нельзя было вплоть до середины мая. Сейчас без пропуска разрешены поездки на автомобили не дальше 100 км. Вход в метро в часы пик доступен только по рабочим пропускам.

Франция также одна из немногих открыла школы и высшие учебные заведения с ограничением до 15 человек в кабинете, и разрешила свободно передвигаться по городу пожилым людям. А вот кафе, бары, салоны красоты и торговые центры до сих пор остаются закрыты.

Курорты и въезд для иностранных граждан также пока под запретом. Исключение хотят сделать для жителей Европейского союза и Великобритании с 15 июня, но при условии добровольного двухнедельного карантина по приезде.

Германия

Заболевших — 184 121 человек; Летальных исходов — 8602 случая.

Германия не сильно отстала от других европейских стран по числу зараженных коронавирусом, но зато показала один из самых низких процентов смертности. Как и многие другие страны, Германия начала постепенно снимать карантин с начала мая.

Сейчас в стране работают книжные магазины, школы — правда только для учащихся начальных классов — автосалоны и крупные торговые площадки. При этом главы федеральных земель вправе самостоятельно принимать решение по отмене или повторному вводу ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Массовые сборища людей, включая концерты, фестивали и спортивные соревнования, запрещены до конца лета, а въезд в страну разрешен только при наличии серьезных оснований.

Греция

Заболевших — 2937 человек; Летальных исходов — 179 случаев.

Несмотря на то, что в Греции не было так много заболевших, как в других странах Европы, власти страны ввели карантин и такие же ограничительные меры, что и везде, практически на два месяца.

В мае в Греции начали работать парикмахерские — при условии соблюдения строгих санитарный правил и социальной дистанции — и крупные магазины, а жителям разрешили свободно передвигаться по улицам.

Со дня на день Греция планирует возобновить работу школ, заведений общепита и отелей. Всех прибывших в страну из-за границы тестируют на коронавирус и даже в случае отрицательно результата отправляют на недельную самоизоляцию. Возобновить въезд туристов с выборочным тестированием планируется уже с 1 июля.

Россия

Заболевших — 432 277 человек; Летальных исходов — 5215 случаев.

В России, где пик эпидемии коронавируса наступил несколько позже, чем в Европе, власти решили снимать ограничительные меры поэтапно и в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Сейчас самые жесткие ограничения действуют в Москве, где больше всего заболевших. С конца мая мэр Москвы Сергей Собянин хоть и разрешил жителям гулять по несколько часов в день, но только в строго определенное время, по расписанию домов и в масках.

Открывать границы пока не планируется, а вот внутренние курорты могут начать принимать туристов уже в июле. Сейчас для посещения открыты только санатории с медицинской лицензией.