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В Италии задумали восстановить деревню на дне озера 

Lenta.ru и ещё 1 16 часов назад
В Италии решили восстановить деревню на дне озера
Фото: Lenta.ru
Итальянскую деревню Фабрике ди Кареджине (Fabbriche di Careggine, Тоскана), основанную в XII веке, затопили в связи со строительством плотины для ГЭС. Теперь местные чиновники задумали осушить озеро Вальи, на дне которого находится деревня, и восстановить ее. Об этом пишет CNN.
На территории Фабрике ди Кареджине находятся каменные дома, кладбище, мост и церковь. Последний раз они появлялись над водой в 1994 году — тогда ее сбрасывали для техобслуживания плотины. До этого деревню-призрак видели над поверхностью только в 1958, 1974 и 1983 году.
Чиновники еще в 2015 году начали призывать осушить Вальи, чтобы реанимировать деревню и восстановить туризм в районе. Однако недавно Лоренца Джорджи, дочь бывшего мэра муниципалитета, написала в своем Facebook, что озеро, которое в настоящее время выступает в качестве пожарного водоема, может быть осушено уже в следующем году.
В городе Вальи-Сотто, который находится по соседству, в 2017 году открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко. Он погиб при выполнении боевого задания в Сирии. По задумке скульпторов, мраморный памятник изображает военнослужащего за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, когда оказался в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.
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Места , Александр Прохоренко , CNN
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