В Италии решили восстановить деревню на дне озера

Итальянскую деревню Фабрике ди Кареджине (Fabbriche di Careggine, Тоскана), основанную в XII веке, затопили в связи со строительством плотины для ГЭС. Теперь местные чиновники задумали осушить озеро Вальи, на дне которого находится деревня, и восстановить ее. Об этом пишет CNN.

На территории Фабрике ди Кареджине находятся каменные дома, кладбище, мост и церковь. Последний раз они появлялись над водой в 1994 году — тогда ее сбрасывали для техобслуживания плотины. До этого деревню-призрак видели над поверхностью только в 1958, 1974 и 1983 году.

Чиновники еще в 2015 году начали призывать осушить Вальи, чтобы реанимировать деревню и восстановить туризм в районе. Однако недавно Лоренца Джорджи, дочь бывшего мэра муниципалитета, написала в своем Facebook, что озеро, которое в настоящее время выступает в качестве пожарного водоема, может быть осушено уже в следующем году.