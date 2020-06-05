Какие города России находятся под землей 

Подземелья и искусственные пещеры издавна служили людям защитой от врагов. На территории России катакомбы строились как в глубокой древности, так и в «цивилизованном» XX веке. Комплексы тоннелей и подземных залов достигали таких размеров, что их можно назвать подземными городами.
Чуфут-Кале и другие пещерные города Крыма
Крымские города, вырубленные в скалах, когда-то имели оборонительное значение, а сейчас это популярные объекты туризма. Считается, что пещерные города строились еще в незапамятные времена киммерийцами и скифами. Однако наиболее активно люди стали селиться в скалах в эпоху раннего Средневековья, когда в Крыму хозяйничали греки и готы, а жить на побережье было опасно из-за постоянных военных конфликтов. Жители полуострова уходили в труднодоступные горные районы, где с помощью примитивных инструментов высекали в известняковых породах сложные комплексы жилых, общественных и религиозных сооружений. Крупнейшие скопления искусственных пещер в Крыму носят названия Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Кыз-Кермен и Мангуп. Некоторые сооружения уходят в породу на значительную глубину. Например, колодец Тик Кую в Чуфут-Кале имеет протяженность 45 м — жители города отсиживались в нем во время вражеских осад.
Сибирская Грустина
В отличие от крымских памятников, существование подземного города Грустины на месте нынешнего Томска наукой не доказано. Есть лишь свидетельства о том, что томские строители и рабочие порой находят катакомбы, вымощенные кирпичом. Например, в конце XIX века газета «Тобольские губернские ведомости» писала об обнаружении подземного хода от почтамта к Лагерному саду. Томские энтузиасты-краеведы полагают, что древняя Грустина по площади выходила за пределы нынешней городской черты. Кто ее основал и когда она была заброшена — неизвестно. На карте, составленной в XVII веке голландцем Вильгельмом Гондиусом, было указано, что в Грустине проживают русские и татары. Но возможно, что картограф просто перенес древнее название на уже существовавший Томский острог. Найденные в одной из подземных пещер воинские доспехи ученые отнесли к эпохе гуннов. Наиболее экзотические версии связывают Грустину с легендарным «царством пресвитера Иоанна», или Арсанией — известным по арабским хроникам древним городом славян.
Метро-2 и Раменки в Москве
В советскую эпоху подземные города строились для размещения секретных военных производств, а также в целях защиты от ядерного удара. В России по сей день насчитывается около 2000 подобных объектов. Множеством легенд окутан столичный комплекс, известный под названием «Метро-2». Сооружение тайной системы тоннелей и бункеров началось еще при Сталине одновременно со строительством общедоступного метрополитена. Перебежчик Олег Гордиевский называл «Метро-2» «главным секретом КГБ». Важной частью сети являются подземелья московского района Раменки, расположенные на территории от МГУ до улицы Удальцова, где в советское время отсутствовала застройка. Предположительно, здесь на глубине 200—300 м располагается бункер на 12—15 тыс. человек. Согласно описаниям исследователей, «подземные Раменки» — это целый населенный пункт, который способен долгое время существовать в автономном режиме.
Объект в горе Ямантау
В окрестностях ЗАТО Межгорье в Башкирии, по сообщениям СМИ, есть еще один бункер, где правительство России рассчитывает найти убежище в случае ядерной войны. Предположительно, строительство началось в эпоху позднего СССР, однако известно о комплексе стало уже после 1991 года. Масштабы и количество подземных сооружений по понятным причинам засекречены. По официальной версии, Ямантау является всего лишь крупным хранилищем Госрезерва, где складируются продовольствие и одежда. Однако лица, называющие себя участниками строительства, утверждают, что в случае необходимости в «запасной столице» могут разместиться до 300 тыс. человек. Примечательно, что объект расположен недалеко от горнолыжного курорта Абзаково, который регулярно посещает Владимир Путин. Возможно, глава государства во время подобных поездок на Урал лично инспектирует бункер.