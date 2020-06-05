Какие города России находятся под землей 

Подземелья и искусственные пещеры издавна служили людям защитой от врагов. На территории России катакомбы строились как в глубокой древности, так и в «цивилизованном» XX веке. Комплексы тоннелей и подземных залов достигали таких размеров, что их можно назвать подземными городами.

Чуфут-Кале и другие пещерные города Крыма

Крымские города, вырубленные в скалах, когда-то имели оборонительное значение, а сейчас это популярные объекты туризма. Считается, что пещерные города строились еще в незапамятные времена киммерийцами и скифами. Однако наиболее активно люди стали селиться в скалах в эпоху раннего Средневековья, когда в Крыму хозяйничали греки и готы, а жить на побережье было опасно из-за постоянных военных конфликтов. Жители полуострова уходили в труднодоступные горные районы, где с помощью примитивных инструментов высекали в известняковых породах сложные комплексы жилых, общественных и религиозных сооружений. Крупнейшие скопления искусственных пещер в Крыму носят названия Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Кыз-Кермен и Мангуп. Некоторые сооружения уходят в породу на значительную глубину. Например, колодец Тик Кую в Чуфут-Кале имеет протяженность 45 м — жители города отсиживались в нем во время вражеских осад.

Сибирская Грустина

В отличие от крымских памятников, существование подземного города Грустины на месте нынешнего Томска наукой не доказано. Есть лишь свидетельства о том, что томские строители и рабочие порой находят катакомбы, вымощенные кирпичом. Например, в конце XIX века газета «Тобольские губернские ведомости» писала об обнаружении подземного хода от почтамта к Лагерному саду. Томские энтузиасты-краеведы полагают, что древняя Грустина по площади выходила за пределы нынешней городской черты. Кто ее основал и когда она была заброшена — неизвестно. На карте, составленной в XVII веке голландцем Вильгельмом Гондиусом, было указано, что в Грустине проживают русские и татары. Но возможно, что картограф просто перенес древнее название на уже существовавший Томский острог. Найденные в одной из подземных пещер воинские доспехи ученые отнесли к эпохе гуннов. Наиболее экзотические версии связывают Грустину с легендарным «царством пресвитера Иоанна», или Арсанией — известным по арабским хроникам древним городом славян.

Метро-2 и Раменки в Москве

В советскую эпоху подземные города строились для размещения секретных военных производств, а также в целях защиты от ядерного удара. В России по сей день насчитывается около 2000 подобных объектов. Множеством легенд окутан столичный комплекс, известный под названием «Метро-2». Сооружение тайной системы тоннелей и бункеров началось еще при Сталине одновременно со строительством общедоступного метрополитена. Перебежчик Олег Гордиевский называл «Метро-2» «главным секретом КГБ». Важной частью сети являются подземелья московского района Раменки, расположенные на территории от МГУ до улицы Удальцова, где в советское время отсутствовала застройка. Предположительно, здесь на глубине 200—300 м располагается бункер на 12—15 тыс. человек. Согласно описаниям исследователей, «подземные Раменки» — это целый населенный пункт, который способен долгое время существовать в автономном режиме.

Объект в горе Ямантау