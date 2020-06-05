Какой апокалипсис «запланирован» на июнь 

2020 год не перестает удивлять. Военные конфликты, пожары, землетрясения, пандемия опасного вируса, почти гражданская война в США… Каждый месяц приносит нам новые опасности, и июнь не стал исключением.

Как выяснил "Рамблер", пугающие новости приходят из Национального парка Йеллоустоун. Так, геологи Западного Йеллоустоуна в штате Монтана сообщили об одиннадцати землетрясениях с максимальной магнитудой 3,1 за последние дни. При этом в прошлом месяце на глубине 4,8 км произошли еще 34 землетрясения.

Вряд ли эти землетрясения закончатся в ближайшее время, потому как обычно они происходят целыми кластерами. А Йеллоустоун является одним из самых сейсмически активных мест в США, потому как на территории парка находится супервулкан. И не просто супервулкан, а один из самых больших в мире.

Его поверхность составляет около 54 на 72 километра, и если извержение произойдет, то последствия будут грандиозными. Ученые отмечают, что последнее извержение произошло 174 000 тысячи лет назад и шансы, что оно повторится в 2020 году оценивается как один к 730 000. Однако последние землетрясения все же напугали обывателей и ученых.

Некоторые считают, что в июне такие землетрясения продолжатся. При этом все понимают, что если супервулкан таки решит извергнуться с силой в 1000 атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму.

Если это произойдет, то начнутся кислотные дожди и целый ряд разрушительных природных явлений.