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В России нашли радиоактивное село-призрак 

Lenta.ru 3 часа назад
В России нашли радиоактивное село-призрак
Фото: Сheltv.ru
Сталкеры нашли в России старинное село Муслюмово (Челябинская область). Оно превратилось в призрак после аварии на химическом комбинате «Маяк», пишет Cheltv.ru.
Муслюмово основано в XVIII веке. Во времена гражданской войны неподалеку проходил один из боев Челябинской операции, в результате чего красноармейцы заняли город.
В 1957 году в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск) произошла первая в истории радиационная ЧС. По своим последствиям Кыштымская катастрофа уступает только Чернобылю и Фукусиме. В результате взрыва хранилища с радиоактивными отходами на «Маяке» близлежащие территории оказались непригодны для жизни.
Местных жителей переселили, но находиться в селе до сих пор не рекомендуется из-за неблагоприятной обстановки. О былых временах здесь напоминают только заброшенный магазин хозтоваров, дом быта и отделение связи. Все окна в них выбиты, а внутри все разрушено.
В марте 2020 года риелторы зафиксировали повышенный спрос россиян на заброшенные частные дома, расположенные в деревнях. В нынешнем году прирост обращений составил 12,5 процента по отношению к марту 2019-го.
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Места , ГТРК "Южный Урал"
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