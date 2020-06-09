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Назван самый пострадавший от коронавируса город мира 

Газета.Ru и ещё 9 3 часа назад
Самым пострадавшим от коронавируса городом с населением 120 тыс. человек считается итальянский Бергамо. Об этом заявил его мэр Джорджо Гори.
Он уточнил, что разница смертности весной прошлого года и текущего сильно разнится. Согласно официальным данным, в провинции Бергамо 13 тысяч случаев заражения, погибли не менее 2700-2800 человек, а в городе скончались 670 человек.
"Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом",
— цитирует Гори РИА "Новости".
Чиновник сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке и пришел к выводу, что Бергамо является самым пострадавшим от COVID-19 городом в мире.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у более 7,2 млн человек.
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Места , Видео , Другое , ВОЗ , РИА Новости
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