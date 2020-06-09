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Назван город, который больше всего пострадал от коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Мэр одного из итальянских городов заявил, что это место сильнее всех пострадало от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Джорджо Гори, мэр итальянского города Бергамо, рассказал, что смертность сильно увеличилась. Во всей провинции зафиксировано 13 тысяч случаев заражения, погибли не менее 2700-2800 человек. В самом городе скончались 670 человек.
"Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом"
Гори таке сравнил смертность в Бергамо с летальными исходами в Нью-Йорке и решил, что его город стал самым пострадавшим от коронавирусной инфекции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки начала вакцинации от коронавируса.
Места , Видео
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