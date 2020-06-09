Пятый фестиваль ЖАРА перенесен на 2021 год

В связи с пандемией коронавируса и сложностями, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, пятый юбилейный международный музыкальный фестиваль ЖАРА в Баку переносится и пройдет с 28 июля по 1 августа 2021 года на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря.

Организаторы и участники фестиваля ЖАРА в Баку планируют грандиозную программу и незабываемые вечера. Концертная программа и приглашенные артисты останутся прежними, более того, зрителей ждут новые имена и множество сюрпризов! На сцене, установленной прямо на пляже, 28 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов.

Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова , а также хиты 90’х и 2000’х в исполнении популярных артистов. 30 июля, в третий день фестиваля, состоится творческий вечер Игоря Николаева , а также концерт EMIN & Friends. 31 июля — International Day, вечер самых популярных международных артистов. Последний день фестиваля, 1 августа, порадует зрителей сольными концертами Егора Крида и HammAli & Navai, а также концертом Поколение Z — выступления самых топовых молодых артистов. Поклонники фестиваля также смогут оценить масштаб шоу по телевизору — трансляцию всех дней будет вести «Первый канал».

«Было принято непростое решение о переносе фестиваля ЖАРА’20 на следующий год. В связи со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, провести фестиваль ЖАРА так, как мы это запланировали, стало просто невозможно. Прошу никого не расстраиваться, ЖАРА обязательно будет, просто немного позже, летом 2021 года. Программа фестиваля пройдет с тем же составом артистов», — сообщил организатор фестиваля певец и бизнесмен Эмин Агаларов.

Все билеты, купленные на фестиваль ЖАРА’20 будут действительны в 2021 году. Программа и концертные дни остаются прежними, поэтому обменивать билеты не нужно. В 2021 году на территории Sea Breeze также будут достроены все запланированные объекты, поэтому гости фестиваля смогут в полном объеме насладиться ЖАРОЙ и с комфортом пребывать на живописном побережье Каспийского моря!

Ежегодный музыкальный фестиваль ЖАРА впервые прошел в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают от 200 артистов, более 12 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, в том числе и на воде, премьерами песен и неповторимой атмосферой!