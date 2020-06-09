Пятый фестиваль ЖАРА перенесен на 2021 год

В связи с пандемией коронавируса и сложностями, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, пятый юбилейный международный музыкальный фестиваль ЖАРА в Баку переносится и пройдет с 28 июля по 1 августа 2021 года на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря.
Организаторы и участники фестиваля ЖАРА в Баку планируют грандиозную программу и незабываемые вечера. Концертная программа и приглашенные артисты останутся прежними, более того, зрителей ждут новые имена и множество сюрпризов! На сцене, установленной прямо на пляже, 28 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов.
Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 90’х и 2000’х в исполнении популярных артистов. 30 июля, в третий день фестиваля, состоится творческий вечер Игоря Николаева, а также концерт EMIN & Friends. 31 июля — International Day, вечер самых популярных международных артистов. Последний день фестиваля, 1 августа, порадует зрителей сольными концертами Егора Крида и HammAli & Navai, а также концертом Поколение Z — выступления самых топовых молодых артистов. Поклонники фестиваля также смогут оценить масштаб шоу по телевизору — трансляцию всех дней будет вести «Первый канал».
«Было принято непростое решение о переносе фестиваля ЖАРА’20 на следующий год. В связи со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, провести фестиваль ЖАРА так, как мы это запланировали, стало просто невозможно. Прошу никого не расстраиваться, ЖАРА обязательно будет, просто немного позже, летом 2021 года. Программа фестиваля пройдет с тем же составом артистов», — сообщил организатор фестиваля певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
В фестивале ЖАРА’21 примут участие около 300 артистов, среди которых: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, EMIN, MONATIK, IOWA, Artik & Asti, A’STUDIO, Макс Барских, Вера Брежнева, Ёлка, BURITO, Валерия, Полина Гагарина, ZIVERT, Юлианна Караулова, Лолита, Слава, Нюша, Александр Панайотов, Денис Клявер, Brandon Stone, Жасмин, Зара, Денис Клявер, Александр Панайотов, Любовь Успенская, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Анна Седокова, Тимур Родригез, Ольга Бузова, Банд’Эрос, Лайма Вайкуле, Дискотека Авария, Лариса Долина, Наташа Королева, Стас Костюшкин, На-На, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Intars Busulis, Юлия Ковальчук, Сосо Павлиашвили, Алексей Воробьев, Владимир Кузьмин, Серега, NK, Tomas Nevergreen, Вахтанг Кикабидзе, Александр Рыбак, BrainStorm, MARUV, Morandi, Outlandish, InGrid, Lou Bega, Mustafa Sandal, Rafet EL Roman, MANGA group, Serdar Ortaç, Mustafa Ceceli, GRİPHİN, PIZZA, JONY, ELMAN, ANDRO, МОТ, Люся Чеботина, Миша Марвин, Natan, Doni, Наzима, Mozgi, Клава Кока, SLAME, TERNOVOY, Боронина, T-Killah, #2Маши, Звонкий, Мари Краймбрери, ВИА Гра, Миа Бойка, NILETTO, RASA, CYGO, Лёша Свик, Cosmos Girls, Misha Romanova, и многие другие.
Все билеты, купленные на фестиваль ЖАРА’20 будут действительны в 2021 году. Программа и концертные дни остаются прежними, поэтому обменивать билеты не нужно. В 2021 году на территории Sea Breeze также будут достроены все запланированные объекты, поэтому гости фестиваля смогут в полном объеме насладиться ЖАРОЙ и с комфортом пребывать на живописном побережье Каспийского моря!
Ежегодный музыкальный фестиваль ЖАРА впервые прошел в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают от 200 артистов, более 12 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, в том числе и на воде, премьерами песен и неповторимой атмосферой!