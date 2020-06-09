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Названы самые дорогие города мира для приезжих 

Lenta.ru 5 часов назад
Названы самые дорогие города мира для приезжих
Фото: Depositphotos
Самыми дорогими городами мира для экспатов (сотрудников компаний, работающих за границей) в 2020 году стали Гонконг, Ашхабад и Токио. Об этом говорится в исследовании Cost of Living Survey компании Mercer.
Также с высокой стоимостью жизни приезжие столкнутся в Цюрихе, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, Берне, Женеве и Пекине. Москва заняла 21 место по дороговизне в глобальном масштабе. Меньше всего тратить экспаты будут в Тунисе, Виндхуке (Намибия), Ташкенте и Бишкеке.
При составлении отчета специалисты оценивали стоимость жилья, транспорта, продуктов питания, одежды, бытовых товаров и развлечений в 209 городах мира.
Ранее эксперты назвали самые дорогие города мира — ими оказались Сингапур, Гонконг и Осака. Также в десятку вошли Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.
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