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Священник превратил церковь в бар в знак протеста 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Священник превратил церковь в бар в знак протеста
Фото: Lenta.ru
Евангелическая церковь в Аргентине открылась под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против запрета на религиозные службы, который остается в силе, несмотря на постепенное открытие других мероприятий. На случай обратила внимание газета The Guardian.
Внутри церкви, расположенной в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе), были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли библии на своих подносах во время фальшивой службы. Данное мероприятие является призывом к тому, чтобы в Аргентине вновь разрешили проведение религиозных служб.
Пастор Даниэль Каттанео, который также был облачен в форму официанта, сказал, что на сегодняшний день «молитвенный бар», кажется, единственный способ служить слову Божьему. «Теленка в сухарях подадут за столиком четыре, а слово Божье прозвучит из дома Господа ко всем народам», — пошутил он.
Каттанео отметил, что они пытаются отстоять свое конституционное право — исповедовать свою веру.
«Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?»
— возмутился пастор.
Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, особенно успешно сдерживала распространение вируса и начала возобновлять деятельность, включая открытие баров. Однако церквям по-прежнему разрешено принимать не более 10 человек на службу.
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Места , Другое , The Guardian
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