Гарик Сукачев выступит в парке «Яхрома»

Всем очевидно, что фестивали и оупен-эйры в привычном их виде этим летом невозможны, а онлайн-концерты не позволяют прочувствовать атмосферу полноценного выступления, да и порядком поднадоели. Поэтому компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую. Это лучшее и единственное решение для любителей настоящей концертной энергетики, изголодавшихся за 3 месяца самоизоляции.

4 июля фестиваль Drive Live откроется выступлением Гарика Сукачева . На огромном автомобильном полигоне парка «Яхрома» будет построена настоящая фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат всем гостям комфортный просмотр концерта из любой точки площадки Drive Live. Раньше такая форма досуга, на 100% обеспечивающая эпидемиологическую безопасность, использовалась только для drive-in кинотеатров.

Как и на любом привычном фестивале для удобства гостей будет организован фудкорт и другие активностями. Звук со сцены можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. Фестиваль Drive Live — уникальное и эксклюзивное событие, рассчитанное всего на 500 автомобилей!

Фестиваль Drive Live

Парк «Яхрома»

Начало в 20:00