Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где самый чистый воздух на Земле 

Мария Сергеева 6 часов назад
Где самый чистый воздух на Земле
Фото: depositphotos.com
Американские исследователи проанализировали содержание загрязняющих веществ в воздухе. "Рамблер" приводит результаты работы ученых, опубликованной в издании Metro.
Согласно выводам специалистов, наиболее чистый воздух на земле — посреди Южного океана, омывающего Антарктиду. Ввиду изолированности на регион оказывалось минимальное антропогенное воздействие.
По словам соавтора исследования Томаса Хилла, в окружающей среде не обнаружили следов аэрозолей и других загрязняющих частиц.
Отмечается, что ученые воспользовались специальным судном Socrates, чтобы добраться от австралийского острова Тасмания до ледников Антарктиды, где и были взяты на анализ пробы воздуха. Ученые обнаружили лишь "морские" бактерии, которые попали в атмосферную область из воды.
Как сказано в статье, аэрозольные загрязняющие вещества распространяются по всему миру из-за сложных климатических и погодных процессов, что затрудняет поиск мест, которые бы не подверглись негативным изменениям в результате человеческой деятельности.
Видео дня. Что стало с легендарной Ольгой Корбут
Комментарии 2
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Турист сделал новое фото Лох-Несского чудовища
Турист сделал новое фото Лох-Несского чудовища
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
11:34
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
Безумный мир
На видео попала кобра, сожравшая соплеменницу
03:25
На видео попала кобра, сожравшая соплеменницу
Безумный мир
Как Швеция сохранила нейтралитет во Второй мировой
05:43
Как Швеция сохранила нейтралитет во Второй мировой
Истории
Как выглядит солнечное затмение из космоса
00:29
Как выглядит солнечное затмение из космоса
Безумный мир
Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию
00:20
Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию
Места Другое
Откуда появилась фраза «деньги не пахнут»
02:35
Откуда появилась фраза «деньги не пахнут»
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение