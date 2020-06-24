Где самый чистый воздух на Земле 

Американские исследователи проанализировали содержание загрязняющих веществ в воздухе. "Рамблер" приводит результаты работы ученых, опубликованной в издании Metro.

Согласно выводам специалистов, наиболее чистый воздух на земле — посреди Южного океана, омывающего Антарктиду. Ввиду изолированности на регион оказывалось минимальное антропогенное воздействие.

По словам соавтора исследования Томаса Хилла, в окружающей среде не обнаружили следов аэрозолей и других загрязняющих частиц.

Отмечается, что ученые воспользовались специальным судном Socrates, чтобы добраться от австралийского острова Тасмания до ледников Антарктиды, где и были взяты на анализ пробы воздуха. Ученые обнаружили лишь "морские" бактерии, которые попали в атмосферную область из воды.

Как сказано в статье, аэрозольные загрязняющие вещества распространяются по всему миру из-за сложных климатических и погодных процессов, что затрудняет поиск мест, которые бы не подверглись негативным изменениям в результате человеческой деятельности.