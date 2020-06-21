Таинственное место, в котором лучше не оказываться

Находится аномальная зона в 17 км от города Жирновска в Волгоградской области. Проходит она вдоль уникального тектонического разлома. Рядом протекает река Медведица. По словам очевидцев, в этом месте постоянно происходят паранормальные явления, не поддающиеся научным объяснениям.

«Роща пьяных берез»

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Жители окрестных сел стараются обходить стороной территорию Медведицкой гряды, которая тянется вдоль реки. Ещё их прадеды обратили внимание на странности этого места, которые сегодня пытаются разгадать сотни ученых. Радиационный фон в аномальной зоне в 3 раза превышает норму. Уже при подходе к гряде часы начинают отставать, а техника барахлить.

Березы в этой местности не растут вверх, а буквально стелятся по земле, загадочно скручиваясь и приобретая болезненные формы. В большинстве из них можно разглядеть странные дыры и следы от огня. Люди прозвали данную часть Медведицкой гряды «Рощей пьяных берез». Местные не рекомендуют здесь долго находиться из-за внезапно появляющегося тумана. Он пугает не только людей, но и животных. Туман не реагирует на ветер и оставляет на коже странный загар. Помимо этого, в роще часто можно увидеть неопознанные летающие объекты треугольной формы. При появлении НЛО глохнут двигатели и выходят из строя приборы. Во время движения летающие махины подсвечиваются разноцветными огнями. В нескольких местах обнаружены следы их посадки. Приземление одного из таких объектов было зафиксировано 10 лет назад, другого — около 50 лет назад. Уфологи утверждают, что НЛО над грядой пролетают буквально каждую ночь. Об этом свидетельствуют сильнейшие аномалии в этой зоне: резкое изменение магнитного поля и скорости течения времени.

Одной из самых больших загадок Медведицкой гряды также являются родники. Вода из них течет дистиллированная. Данный феномен ученые пока не могут объяснить.

«Склон бешеных молний»

Небольшой участок на склоне словно магнит притягивает молнии. На данный момент существует более 100 фактов появления шаровых молний не только в дождливую погоду, но и в солнечную. По словам очевидцев, они передвигаются медленно и на высоте не более 1 метра от земли. Шаровые молнии могут лететь против ветра, зависать над предметами или часами кружить по одной траектории, выжигая дыры в попавшихся на пути деревьях. Но удары приходятся не в вершины берез, а проходят вскользь. Есть подозрения, что молнии поднимаются из недр земли, так как под холмами проходит сеть странных тоннелей.

Пустоты находятся на глубине примерно 10 метров. В некоторых местах они приобретают Т-образную форму. Их происхождение не похоже на природное. По одной из версий, когда-то на холмах проводились специфические обряды. Именно для них были вырыты подземные ходы. Но данной теории противоречат стены тоннелей, которые имеют удивительно гладкую текстуру. Песок по сторонам будто спекся от воздействия высоких температур.

«Чертово логово»

События, происходящие в «Чертовом логове», не могут объяснить даже специалисты по паранормальным явлениям. Жители окрестных сел уверяют, что задерживаться в этом месте до темноты ни в коем случае нельзя. Иначе обратной дороги домой не выйдет отыскать. Подтверждением этого выступает рассказ очевидцев. Супруги, возвращаясь из Жирновска на мотоцикле, попали под дождь. Видимости практически не было. Пара сбилась с дороги и попала в лес. На поляне им пришлось остановиться. Удивительно, но перед ними буквально из ниоткуда появилась деревня. Подъехав ближе, супруги разглядели нереально белые дома и услышали странные звуки вокруг. Они испугались и постарались как можно скорее покинуть жуткое место. Оглянувшись назад, пара заметила, что деревня исчезла. Немного успокоившись, супруги решили вернуться в лес, но ничего подозрительного больше не заметили.

Оказывается, в этом месте галлюцинации и миражи давно стали нормой. Интересен тот факт, что видит странные вещи не один человек, а сразу несколько. Во всех миражах обязательно присутствует белый цвет. Причем заблудившиеся люди видят свой дом, охотники — дичь, а водители — шикарные автомобили.

Местные фермеры в районе холмов уже давно перестали пахать землю. Они уверяют, что даже у опытных трактористов ровной борозды не выходит, а лишь зигзаги. К тому же, в этой местности часто гибнут люди при странных обстоятельствах. Например, в 90-х прямо на глазах у товарища буквально сгорел изнутри пастух. Его одежда осталась целой, а тело — обуглилось. Пастуха похоронили на краю «Чертового логова». Его могила служит напоминанием всем о чертовщине, происходящей в районе «Медведицкой гряды».