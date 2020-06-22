Столичный регион в России наиболее сильно пострадал от коронавирусной инфекции — оказалось, что большинство заражений "привезли" из-за границы именно в Москву. Плотность населения в многомиллионном городе поспособствовала быстрому распространению заболевания, и уже к концу марта в столице ввели режим самоизоляции.

Тогда улицы города опустели, кафе, рестораны и кинотеатры закрылись на неопределенный срок, а большинство офисов перевели весь штат на удаленную работу — такая безлюдная Москва многих даже пугала. Пик распространения вируса пришелся на 11 мая, а дальше страна вышла на так называемое "плато" и ограничения начали постепенно сниматься.

Уставшие от месяцев самоизоляции москвичи дождались указа мэра города — с 9 июня режим отменен. Пропуски и график прогулок больше не нужны. Однако, как выяснил "Рамблер", многие решили, что в день отмены режима самоизоляции вирус и вовсе прекратил существовать. Народ вывалился на улицы так, что власти не на шутку испугались.

Фото и видео с переполненных Патриарших прудов разлетелись по Сети. Ни о какой социальной дистанции масках и перчатках не могло быть и речи.

@mr_alexreal

Причем молодежь веселилась и днем, и ночью. У веранд кафе и на центральных улицах начались громкие вечеринки. В помещениях собираться запрещено, поэтому москвичи нашли альтернативу. Только представьте, если хотя бы один человек в этой толпе является бессимптомным носителем COVID-19!

Кадр из видео

Однако эта мысль мало кого интересовала. Пожалуй, таких шумных ночей в столице не было и в обычное летнее время.

Кадр из видео

Позже по городу стала патрулировать полиция, призывающая соблюдать социальную дистанцию.

Иногда доходило до абсурда. Так, 14 июня в одном из самых "тусовочных" мест столицы, между "Чистыми прудами" и "Китай-городом", пьяная парочка избавилась от одежды и показала прохожим свои интимные развлечения прямо на асфальте. Юноша позже объяснял это тем, что был "охмелен красотой" девушки, а она заявляла, что это был не настоящий интим, а постановка.

Позже полиции пришлось разгонять сотни людей с вечеринки под открытым небом на Кузнецком мосту, где во время пандемии решил поиграть музыку популярный диджей.

Кадр из видео/Mash

Взять веранды штурмом

С 16 июня в городе открыли веранды кафе и ресторанов, и это стало "поворотным" моментом в выходе из режима самоизоляции. Многие настолько хотели вновь ощутить вкус жизни мегаполиса, что забронировали все столы прямо в день открытия веранд.

Такого ажиотажа не ожидал мэр Москвы Сергей Собянин , который ранее просил "не пускаться во все тяжкие".

"Летние веранды быстро забронировали на месяц вперед. По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди все равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус ещё функционирует", — заявил Собянин в интервью СМИ.

Вожделенные парки

В излюбленном москвичами Парке Горького огромные потоки людей на велосипедах, самокатах и роликах рассекают вдоль набережной, будто никакой пандемии нет и в помине.

А в саду "Эрмитаж" , где располагаются веранды популярных ресторанов, и вовсе не ожидали такого наплыва посетителей. Поэтому в сад решили сделать ограниченный вход, но тогда нашлись энтузиасты, решившие взять сад штурмом и перелезть через высокие ворота самостоятельно.

@tonik602

В Сети многие россияне зовут москвичей "безмозглыми" из-за такого безответственного поведения и обещают вспышку заболеваемости, которая проявится через некоторое время.