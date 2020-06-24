Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию

Его слова в среду, 24 июня, приводит Life Shot.

По мнению Онищенко, таким местом является Красная площадь в Москве в преддверии парада Победы. Как отметил специалист, это связано с тем, что все участники парада были проверены на наличие инфекции, а присутствующие на трибунах ветераны прошли период обязательной самоизоляции.

Ранее в Кремле заявили, что решение президента России Владимира Путина провести парад Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса.

Парад традиционно должен был пройти 9 мая, но сперва был отложен на неопределенный срок из-за распространения в России коронавируса. Уже в конце мая Путин назначил 24 июня новой датой проведения мероприятия.

Парад, как ожидается, несмотря на продолжающуюся эпидемию, посетят ветераны Великой Отечественной войны. Сообщалось, что их привезут на Красную площадь в продезинфицированном транспорте, а также рассадят через два кресла друг от друга.