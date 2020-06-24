Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию

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Онищенко назвал самое безопасное место во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Его слова в среду, 24 июня, приводит Life Shot.
По мнению Онищенко, таким местом является Красная площадь в Москве в преддверии парада Победы. Как отметил специалист, это связано с тем, что все участники парада были проверены на наличие инфекции, а присутствующие на трибунах ветераны прошли период обязательной самоизоляции.
Ранее в Кремле заявили, что решение президента России Владимира Путина провести парад Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса.
Парад традиционно должен был пройти 9 мая, но сперва был отложен на неопределенный срок из-за распространения в России коронавируса. Уже в конце мая Путин назначил 24 июня новой датой проведения мероприятия.
Парад, как ожидается, несмотря на продолжающуюся эпидемию, посетят ветераны Великой Отечественной войны. Сообщалось, что их привезут на Красную площадь в продезинфицированном транспорте, а также рассадят через два кресла друг от друга.
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Места , Видео , Другое , Владимир Путин
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