Как безопасно вернуться в спортзал 

В России постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В Москве с 23 июня возобновили работу спортзалы и бассейны. Однако вирус никуда не исчез, и все еще высок риск заразиться. "Рамблер" рассказывает, каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы обезопасить свое возвращение к тренировкам.

Несмотря на разрешение открыться, фитнес-центры обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора . Например, уменьшение пропускной способности, соблюдение социального дистанцирования, регулярная дезинфекция помещений и оборудования, обеззараживание воздуха, наличие антисептиков и масок.

Однако личная ответственность тоже не помешает. Если вы больше не можете заниматься онлайн и хотите вернуться в спортзал, выбирайте не крупные фитнес-клубы, а студии поменьше. Там не такая большая текучка посетителей. Кроме того, стоит избегать походов в спортзал в самые загруженные часы (утром и вечером после работы), а также всех видов тренировок, где подразумевается близкий контакт с другими людьми. Например, боевые виды спорта или парная йога.

Еще одна мера предосторожности — брать на тренировку собственную бутылку с водой, а не пользоваться общим кулером. После возвращения из фитнес-центра домой, не стоит откладывать стирку: сразу постирайте форму и помойте кроссовки.

При симптомах простуды лучше воздержаться от похода в спортзал.