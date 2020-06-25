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Как безопасно вернуться в спортзал 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как безопасно вернуться в спортзал
Фото: depositphotos.com
В России постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В Москве с 23 июня возобновили работу спортзалы и бассейны. Однако вирус никуда не исчез, и все еще высок риск заразиться. "Рамблер" рассказывает, каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы обезопасить свое возвращение к тренировкам.
Несмотря на разрешение открыться, фитнес-центры обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Например, уменьшение пропускной способности, соблюдение социального дистанцирования, регулярная дезинфекция помещений и оборудования, обеззараживание воздуха, наличие антисептиков и масок.
Однако личная ответственность тоже не помешает. Если вы больше не можете заниматься онлайн и хотите вернуться в спортзал, выбирайте не крупные фитнес-клубы, а студии поменьше. Там не такая большая текучка посетителей. Кроме того, стоит избегать походов в спортзал в самые загруженные часы (утром и вечером после работы), а также всех видов тренировок, где подразумевается близкий контакт с другими людьми. Например, боевые виды спорта или парная йога.
Еще одна мера предосторожности — брать на тренировку собственную бутылку с водой, а не пользоваться общим кулером. После возвращения из фитнес-центра домой, не стоит откладывать стирку: сразу постирайте форму и помойте кроссовки.
При симптомах простуды лучше воздержаться от похода в спортзал.
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Места , Роспотребнадзор
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