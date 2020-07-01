Проститутки-мигрантки пожаловались на тяжелую жизнь

Проститутки-мигрантки, приехавшие в Таиланд из других стран Юго-Восточной Азии, пожаловались на тяжелые условия жизни в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет The Independent.

Как отмечает издание, десятки тысяч женщин, занимающихся в Таиланде проституцией, приехали в страну из соседних Мьянмы, Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. С началом эпидемии все они оказались в крайне тяжелом положении: границы страны закрылись, в результате чего проститутки лишились главной категории своих клиентов — иностранцев, которые были основными потребителями местных секс-услуг, — и остались без средств к существованию. При этом многие из женщин, которые хотели вернуться домой, не смогли этого сделать из-за введенных ограничений и отсутствия денег.

По данным The Independent, тайские власти предоставляют социальные пособия для работников, пострадавших от пандемии коронавируса, однако, согласно данным исследований, порядка 35 процентов местных проституток не могут рассчитывать на получение денег от государства. В первую очередь это касается именно мигранток.

Кроме того, многие женщины не могут устроиться на новую работу, даже низкооплачиваемую, поскольку являются мигрантками. Так, по словам одной из работающих в стране проституток, 32-летней матери-одиночки Буа (имя изменено — прим. «Ленты.ру»), которая приехала в Таиланд из Мьянмы, она пыталась получить должность продавца в продуктовом магазине, однако там ей отказали, сославшись на то, что женщина не является тайкой.

Другая собеседница издания, 50-летняя уроженка Мьянмы Минт (имя также изменено), пожаловалась, что несколько раз пыталась устроиться массажисткой, однако во всех салонах ей отказали, поскольку она является иностранкой. Позже Минт также попробовала получить должность повара в местном ресторане, но и там ее постигла неудача — женщине заявили, что она слишком старая. В результате ей пришлось продать все свои украшения и начать снимать жилье вместе с одной из своих подруг, чтобы делить арендную плату на двоих.

Ранее женщины, вынужденные заниматься проституцией, уже жаловались на условиях, в которых оказались из-за коронавируса. Так, во Франции проститутки обратились к государству с просьбой установить для работников индустрии минимальный доход на время карантина, а также освободить их от уплаты штрафа за нарушение карантина. В Нидерландах проститутки из знаменитого квартала Красных фонарей, временно оставшиеся без работы, решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег.