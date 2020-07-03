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Московские пляжи оставили закрытыми из-за коронавируса 

Мослента 15 часов назад
Пляжи Москвы оставили закрытыми из-за коронавируса
Фото: Мослента
Пляжи Москвы останутся закрытыми из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном Управлении Роспотребнадзора.
«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались»,
— говорится на сайте ведомства.
Также отмечается, что в связи с установлением теплой погоды в городе, в рамках мониторинга в зонах отдыха с купанием в постоянном режиме проводится отбор проб воды и песка с территорий пляжей.
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