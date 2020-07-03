Пляжи Москвы оставили закрытыми из-за коронавируса

Пляжи Москвы останутся закрытыми из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном Управлении Роспотребнадзора.

«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались»,

— говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что в связи с установлением теплой погоды в городе, в рамках мониторинга в зонах отдыха с купанием в постоянном режиме проводится отбор проб воды и песка с территорий пляжей.