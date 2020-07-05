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Гарик Сукачев открыл фестиваль Drive Live в Яхроме 

Партнерский материал 8 часов назад
Гарик Сукачев открыл фестиваль Drive Live в Яхроме
Фото: Антон Белицкий
Первый день фестиваля Drive Live окончен. Такой необычный формат — новинка для зрителей, так что концерт Гарика Сукачева был особенно волнителен для всех: и для артиста, и для его поклонников, и для организаторов. Высокая сцена, огромные экраны, полноценный концертный звук, а не только возможность слушать шоу через FM-частоту, удобное размещение автомобилей и прекрасная погода сделали свое дело. Шоу состоялось при полном аншлаге, гудении сотен автомобилей и моргании фар самых разных форм.
Сегодня новый день фестиваля Drive Live и новая порция музыки и драйва. Не упустите возможность побывать на фестивале в автоформате, возможно скоро все вернутся к более привычному стандарту проведения шоу!
Билеты на выступление Григория Лепса тут.
Видео дня. Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
Места , Григорий Лепс , Гарик Сукачев
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