Гарик Сукачев открыл фестиваль Drive Live в Яхроме 

Первый день фестиваля Drive Live окончен. Такой необычный формат — новинка для зрителей, так что концерт Гарика Сукачева был особенно волнителен для всех: и для артиста, и для его поклонников, и для организаторов. Высокая сцена, огромные экраны, полноценный концертный звук, а не только возможность слушать шоу через FM-частоту, удобное размещение автомобилей и прекрасная погода сделали свое дело. Шоу состоялось при полном аншлаге, гудении сотен автомобилей и моргании фар самых разных форм.

Сегодня новый день фестиваля Drive Live и новая порция музыки и драйва. Не упустите возможность побывать на фестивале в автоформате, возможно скоро все вернутся к более привычному стандарту проведения шоу!