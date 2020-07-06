В Яхроме отгремел автофестиваль Drive Live

В эти выходные в парке Яхрома с аншлагом прошел автофестиваль Drive Live. Впервые в России был реализован такой необычный и не привычный для зрителей формат, когда гости мероприятия находятся в своих автомобилях, а артисты выступают перед ними на сцене. Огромные экраны, полноценный концертный звук, а не только возможность слушать шоу через FM-частоту, удобное размещение машин и прекрасная погода сделали свое дело.

Шоу прошло с большим успехом, сопровождаясь гудением сотен автомобилей и морганием фар самых разных форм.

Этот смелый эксперимент, фантастический аттракцион нашего удивительного времени показал, что концерты и музыка могут радовать людей и в суровых условиях пандемии.

Антон Белицкий

Открыл фестиваль любимец российских рокеров Гарик Сукачев и подарил несколько часов безудержного веселья на парковке парка «Яхрома», а душевное выступление Григория Лепса стало завершающим аккордом этого необычного уикенда.

Антон Белицкий

Память об этих выходных сохранится у зрителей навсегда, как одно из самых ярких пятен в цветной ленте жизни.

Компания Showrma благодарна всем, кто приехал на Drive Live и тем и разделил этот праздник с остальными поклонниками живого звука и хорового пения с любимыми артистами.