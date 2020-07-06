Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Яхроме отгремел автофестиваль Drive Live с участием Гарика Сукачева и Григория Лепса 

Партнерский материал 4 часа назад
В Яхроме отгремел автофестиваль Drive Live
Фото: Антон Белицкий
В эти выходные в парке Яхрома с аншлагом прошел автофестиваль Drive Live. Впервые в России был реализован такой необычный и не привычный для зрителей формат, когда гости мероприятия находятся в своих автомобилях, а артисты выступают перед ними на сцене. Огромные экраны, полноценный концертный звук, а не только возможность слушать шоу через FM-частоту, удобное размещение машин и прекрасная погода сделали свое дело.
Шоу прошло с большим успехом, сопровождаясь гудением сотен автомобилей и морганием фар самых разных форм.
Этот смелый эксперимент, фантастический аттракцион нашего удивительного времени показал, что концерты и музыка могут радовать людей и в суровых условиях пандемии.
Антон Белицкий
Открыл фестиваль любимец российских рокеров Гарик Сукачев и подарил несколько часов безудержного веселья на парковке парка «Яхрома», а душевное выступление Григория Лепса стало завершающим аккордом этого необычного уикенда.
Антон Белицкий
Память об этих выходных сохранится у зрителей навсегда, как одно из самых ярких пятен в цветной ленте жизни.
Компания Showrma благодарна всем, кто приехал на Drive Live и тем и разделил этот праздник с остальными поклонниками живого звука и хорового пения с любимыми артистами.
Видео дня. Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
Комментарии
Места , Григорий Лепс , Антон Белицкий , Гарик Сукачев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие находки Сибири шокировали археологов
Какие находки Сибири шокировали археологов
5 видов самого смертоносного оружия вермахта
5 видов самого смертоносного оружия вермахта
«Русский бунт» в Грозном: что случилось в 1958 году
«Русский бунт» в Грозном: что случилось в 1958 году
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Грязные секреты Османской империи
10:21
Грязные секреты Османской империи
Истории
На видео показали марсианский кратер Королев
00:50
На видео показали марсианский кратер Королев
Места Безумный мир
Писклявые цыплята обескуражили молодых обезьян
00:29
Писклявые цыплята обескуражили молодых обезьян
Безумный мир
На видео попал летящий на диване мужчина
02:56
На видео попал летящий на диване мужчина
Люди
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Безглазая кошка становится кумиром Сети
00:52
Безглазая кошка становится кумиром Сети
Безумный мир
Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
02:51
Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
Вещи Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение