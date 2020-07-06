Block Party: первая автовечеринка лета от STUDIO 21 

4 июля в Москве состоялась первая в России Block Party, организованная радио STUDIO 21 и объединением Encore Squad.

Перед гостями, наблюдавшими шоу из личных машин, выступили актуальные представители хип-хоп культуры.

На 15-метровую сцену, составленную из трёх 30-тонных контейнеров, поднялись НЕДРЫ, Смоки Мо, ZULUWARRIOR, BORIS REDWALL, 909 и другие. Шоу вели диджеи STUDIO 21 — Сэм, Райтраун, Юля Чинаски и ТИРЭПС, эффектно появившиеся на площадке в кабриолете Jeep Wrangler.

Пресс-служба

Block Party прошла с соблюдением всех мер предосторожности и социального дистанцирования: сотни зрителей на парковке перед столичным комплексом «ЦСКА АРЕНА» наслаждались живой музыкой и поддерживали любимых исполнителей гудками, не покидая своих авто. Выходить из машин и не требовалось, услышать артистов можно было по радио, настроив приёмник на московскую частоту 93.2 FM, а увидеть — на медиафасаде высокого разрешения площадью 460 квадратных метров.

Гостями мероприятия стали избранные слушатели STUDIO 21, заранее зарегистрировавшиеся на blockparty.studio21.ru , а также яркие представители хип-хоп комьюнити и популярные блогеры.

Пресс-служба

Виктория Образцова, директор по маркетинговым коммуникациям «Европейской медиагруппы»:

«Block Party шумела далеко за пределами парковки «ЦСКА АРЕНЫ». Об уникальном событии в формате drive-in знала вся Москва — на медиафасадах партнера проекта и ЕМГ, одного из крупнейших операторов наружной рекламы MAER GROUP на протяжении всего шоу транслировался ролик-подсказка, «Включи STUDIO 21!» в котором говорилось, что присоединиться к первому в России концерту может каждый».

Зрителями и слушателями вечеринки стали не только москвичи, FM-вещание Block Party велось на всю страну от Калининграда до Владивостока, а ВКонтакте за ней наблюдали более 1 000 000 человек.

Пресс-служба

Виктор Худошин, генеральный продюсер STUDIO 21:

«Миссия STUDIO 21 — поддерживать и развивать прогрессивную молодёжную культуру в России. Учитывая сложившиеся обстоятельства и ограничение на проведение массовых мероприятий, станция постоянно ищет новые форматы взаимодействия с аудиторией. Block Party — это эксперимент, в рамках которого мы вместе с нашими парнёрами смогли совместить бесплатную автовечеринку и онлайн-концерт, транслировавшийся на всю страну».