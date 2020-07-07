Жуков раздел 500 человек на открытии нового проекта

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Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков подарил москвичам возможность провести это лето ярко! 5 июля на территории яхт-клуба «Адмирал» на Клязьминском водохранилище состоялось торжественное открытие летней резиденции «Руки Вверх Бар Open Air». Здесь расположился бассейн под открытым небом, футбольное поле, пляж с настоящим песком на берегу Клязьмы, ресторан — бар и более 500 шезлонгов, доступных гостям пространства.

Вечеринка по случаю открытия «Руки Вверх Бар Open Air» собрала много звездных гостей и блогеров: в этот день можно было увидеть, как Влад Соколовский с девушкой отдыхают на шезлонгах, участница шоу «Танцы на ТНТ» Даша Ролик зажигательно танцует под музыку от топовых DJs, а Надежда Ангарская развлекается с семьей на пенной вечеринке. И, конечно, кульминацией этого дня стала встреча с Сергеем Жуковым, который торжественно запустил в небо шары в честь открытия проекта.

«Это мое первое появление на публике за последние 5 месяцев. Я счастлив, что это произошло в такой день и так необычно, по простому. Спасибо, что вы здесь. Мы открыли это место, чтобы вы могли провести летние дни с семьей и друзьями ярко. Надеюсь, что «Руки Вверх Бар Open Air» станет новой точкой на карте Москвы и Подмосковья, куда хочется возвращаться снова и снова», — поприветствовал пол тысячи гостей Сергей Жуков.

Для работы над проектом артист собрал команду профессионалов клубной индустрии. Арт-директором заведения стал шоумен Артур Суворов — лицо легендарного клуба ICON, который обещает наполнить лето москвичей, лишенных возможности провести отпуск за границей, невероятными эмоциями.

Пресс-служба

«Днём мы организовываем развлечения для самых маленьких гостей: спортивные игры и анимационные шоу, а для их родителей проводим йогу, пилатес, зумбу. Пенные вечеринки, как правило, вдохновляют и детей и взрослых. А ближе к вечеру на сцену возле бассейна выходят лучшие диджеи Москвы, резиденты топовых столичных клубов, и под звуки качественной музыки мы встречаем закат с видом на воду и яхты у причала», — поделился Артур.

«Руки Вверх Бар Open Air» открыт для посещения ежедневно с 9 утра до поздней ночи.