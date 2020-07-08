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В России появился «Город беса» 

Lenta.ru и ещё 4 7 часов назад
В России появился «Город беса»
Фото: Страница «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте»
На территории Нижнего Тагила появился «Город беса» — такую табличку при въезде в населенный пункт установили неизвестные. Фотография опубликована в сообществе «Нижний Тагил LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».
Знак заметили на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил. Пока что неизвестно, с чем именно связано появление таблички.
В посте говорится, что в 2019 году аналогичный знак «Город бесов» появился в Екатеринбурге после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал горожан бесами. Тогда люди выступали против строительства храма на месте сквера у Драматического театра.
«Похоже, что неизвестные жители Нижнего Тагила переняли эстафету и выставили это в другом свете и с другим уклоном», — сказано в сообщении.
Ранее подобная ситуация произошла в Красноярске — его окрестили Адом. Местные активисты были недовольны экологической ситуацией в городе и решили таким образом привлечь внимание общественности.
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Места , Другое , Владимир Соловьев
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