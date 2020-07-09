Где уже сейчас можно собрать грибы к обеду

На радость грибникам после проливных дождей установилась теплая и влажная погода. «Рамблер» выяснил, куда можно отправиться собирать грибы и какие из них уже готовы оказаться в вашей корзинке.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский сообщил, что несмотря на дату в календаре, в подмосковных лесах уже можно найти практически все виды осенних грибов, например, лисички, подосиновики и даже благородные белые грибы. Только опята запаздывают.

Но пользователи группы во Вконтакте «Грибы в Подмосковье 2020» предполагают, что опята могут «выстрелить» через несколько недель. Там же участники делятся своими находками и обсуждают потенциальную ядовитость найденных грибов.

Группа «Грибы в Подмосковье 2020»

Фотографию трофеев-лисичек разместил грибник из Ступинского района, подосиновиками делятся жители Троицка, другие хвастаются, что набрали не просто ведро, а целых 37 килограмм грибов! А кто-то ищет себе напарника для совместного сбора:

«В субботу с раннего утра, собираюсь на ГрИбалку. Еду из Балашихи, могу взять «выносливых» попутчиков, одного или двоих. С местом пока не определился. Если есть желание, пишите в личку», — пишет Александр.

Единственный недостаток, который может ожидать грибников в лесу — это грязь и лужи. Люди жалуются, что из-за ливней многие леса затопило. В такие времена грибы лучше всего искать на открытых пространствах, где они тянутся к солнцу. Если погода сухая, двигаться нужно в сторону рек и болот. А в густой траве и непроходимых чащах грибов вы не найдете.

Группа «Грибы в Подмосковье 2020»

Где не стоит собирать грибы?

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, не собирайте грибы в экологически загрязненных местах, рядом с кладбищами, складами удобрений, по краям сельскохозяйственных полей и, конечно, неподалеку дорог и линий электропередач. В отличие от растений, грибы всасывают из почвы абсолютно все, в том числе и вредные вещества.

Если вы никогда до этого не собирали грибы, лучше отправляйтесь в лес с опытным грибником. Ведь опасны не только мухоморы с поганками, но и грибы-двойники, которые в точности повторяют вид съедобных собратьев. И помните, народная примета — если гриб червивый, то он съедобный — полная ерунда. Не уверены в своем выборе? Отправляйтесь в магазин за шампиньонами.