Названы самые развитые и отстающие города мира 

Города Лондон, Нью-Йорк и Париж вошли в тройку лидеров рейтинга самых развитых городов мира. За ними расположились Токио, Рейкьявик и Копенгаген, говорится в отчете по исследованию от бизнес-школы IESE.

Также в перечне оказались Берлин, Амстердам, Сингапур. Туда же включили район Гонконг, города Цюрих, Осло, Чикаго, Стокгольм, Вашингтон. Москва заняла 87 место рейтинга из 174. Российская столица обошла Дубай, Афины, Софию и Белград.

Самыми отстающими городами признаны венесуэльский Каракас, Карачи, пакистанский Лахор, Лагос в Нигерии, Дуала в Камеруне, Колката в Индии. там же оказались египетский Каир, аравийский Эр-Рияд, марокканский Рабат и Манила на Филиппинах. Отстающим назван и российский Новосибирск. Город расположился на 159 месте.

Отметим, что при составлении рейтингов учитывались человеческий капитал, социальная сплоченность, состояние экономики, экология, система управления городом, благоустройство, развитие технологий, транспортная инфраструктура.

Ранее были названы регионы России, где больше всего «сидят в интернете». Самое большое число пользователей Сети было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Севастополь и Москва.