Назван город РФ, где легче всего найти секс на ночь 

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В СМИ опубликовали рейтинг городов, в которых легче всего найти одноразовые интимные связи. Причем позиции распределялись согласно ответам самих жителей.

Так, респонденты отвечали на вопрос, насколько легко им было найти интим на одну ночь с мая по июнь 2020 года в своем городе.

Получилось, что первое место в рейтинге занял город Иваново, второе — Коктебель, третья позиция досталась Пензе, а 15-я Саратову. Всего в рейтинге оказалось 20 российских городов.