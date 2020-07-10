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Назван город РФ, где легче всего найти секс на ночь 

Рамблер 5 часов назад
Назван город РФ, где легче всего найти секс на ночь
Фото: depositphotos.com
В СМИ опубликовали рейтинг городов, в которых легче всего найти одноразовые интимные связи. Причем позиции распределялись согласно ответам самих жителей.
Так, респонденты отвечали на вопрос, насколько легко им было найти интим на одну ночь с мая по июнь 2020 года в своем городе.
Получилось, что первое место в рейтинге занял город Иваново, второе — Коктебель, третья позиция досталась Пензе, а 15-я Саратову. Всего в рейтинге оказалось 20 российских городов.
Ранее "Рамблер" рассказывало самых недооцененных городах России.
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