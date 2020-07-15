Россия – огромная и удивительная страна, за которой не так-то просто уследить. «Рамблер» выяснил, что скрывается за пределами центрального региона, и есть ли в России города, в которых просто невозможно жить.

Новокузнецк

Новокузнецк – это город промышленности, в котором располагается целых 42 предприятия. Много заводов, много машин – все это сказывается на экологии. Город входит топ-5 самых загрязняющих атмосферу мест России. Местные жители жалуются на мусор и криминал, с каждым годом из Новокузнецка уезжает все больше людей.

«Город серый, унылый, грязный, никакого развития. Трудно дышать от смога и выбросов с заводов. Пьяные крики под окнами, наркоманы, ищущие очередные закладки, обычное дело».

Норильск

Норильск расположен на острове, просто так до него не доберешься. Отсутствие дороги (в том числе железной) сказывается на доступности продуктов и возможности посетить материк. Погода в городе тоже оставляет желать лучшего, 9 месяцев арктической зимы и снег в июле – это норма для местных жителей. Норильск считается одним из самых загрязненных городов мира, даже не России.

«Город подойдет только для работы вахтовым методом, он не предназначен для человеческой жизни, только для существования. Не приезжайте сюда ни в коем случае. Зарплаты по сравнению с другими городами больше, но и цены выше в 4 раза. И что остается от этих зарплат?”

Иркутск

Иркутск считался непригодным для жизни, поэтому сюда часто ссылали неугодных государству людей. И не ясно, что тревожит горожан сильнее – множество тюрем вокруг или плохая экология. Многие преступники используют Иркутск в качестве перевалочного пункта, в котором успевают окрепнуть и возобновить нелегальную деятельность.