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Зачем некоторые тюрьмы красят в розовый цвет 

Мира Маркина 5 часов назад
Как правило, тюрьмы не ассоциируются у людей с чем-то светлым и радостным. Оттого и окрашены места заключения преимущественна в темные тона.
Однако есть и исключения. К примеру, некоторые тюрьмы США и Швейцарии окрашены в нежно-розовый цвет. Для чего? Выяснял "Рамблер".
В 2007 году шериф одного из округов штата Огайо предложил перекрасить стены в розовый цвет. Поначалу идею полицейского восприняли как шутку, но вскоре выяснилось, что шериф настроен более чем серьезно. Полицейский был уверен, что розовый цвет подействует на заключенных успокаивающе, они станут менее агрессивными и более послушными. Такая точка зрения была вполне обоснована: ранее некоторые исследования показали, что розовый цвет действительно оказывает расслабляющий эффект и снижает уровень злости.
К тому же розовая тюрьма в Огайо не была первой в США, — во многих других штатах места заключения уже были окрашены в такой цвет.
А вот в штате Монтана отказались от этой затеи: там розовый цвет ни коим образом не влиял на поведение заключенных, но сотрудники полиции раздражались из-за него.
Что интересно, в США нередко розовый цвет используют и в качестве наказания. Так, в штате Аризона водители, задержанные в нетрезвом виде, должны какое-то время носить розовые футболки с надписью "Чист и трезв".
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