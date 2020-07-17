Минкульт снизит данные посещаемости учреждений культуры

Министерство культуры России снизит показатели национального проекта «Культура» по посещаемости подведомственных учреждений, увеличив при этом показатель по онлайн-посещениям. Об этом сообщила замминистра Минкульта Ольга Ярилова, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Окончательное решение о корректировке будет принято в августе.

«Смотрим сейчас и анализируем, как аккуратно открываются регионы, как потихонечку начинает восстанавливаться посещаемость учреждений культуры», — отметила Ярилова.

Чиновница добавила, что по с равнению с предыдущим годом показатели по онлайн-посещениям в 2020-м выросли в два раза.

Ярилова подчеркнула, что в нацпроекте также будут изменены требования по проведению массовых мероприятий: «Мы понимаем, что не можем их все провести в запланированном ранее формате. Количество мероприятий не изменим, но формат их, масштабы несколько сократим и высвобождаемые деньги, могу вам уже сейчас сказать, перераспределим на создание модельных библиотек».

8 июля стало известно, что более миллиарда рублей из средств национального проекта «Культура» переведены в резервный фонд правительства России. Ранее на проведение национального проекта «Культура» из бюджета с 2019-го по 2024 год планировалось потратить 113,5 миллиарда рублей. В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».