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В Монголии нашли руины «города драконов» — столицы древних хунну 

Мир24 и ещё 2 14 часов назад
В Монголии нашли руины «города драконов»
Фото: Мир24
В центральной Монголии нашли руины «города драконов» — Лунчэна. Этот город был столицей империи древнего кочевого народа хунну, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на руководителя монгольской группы археологических исследований Тумур-Очирына Идэрхангая.
Поиски продолжались десять лет. Впервые предположение, что Лунчэн расположен именно там — в районе Улзийт в монгольской провинции Архангай — были сделано еще в 2017 году, но раскопки были отложены.
По словам Идэрхангая, на фасаде крыши здания города видна надпись, сделанная древними китайскими иероглифами «Сын Неба Шаньюй» — так титуловались правители гунну. Впервые на территории Монголии был обнаружен настоящий объект с надписью «Сын Неба Шаньюй».
Хунну — с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов император Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену. Потомками хунну, добравшимися до Европы и угрожавшими Римской империи, были гунны. В период правления Аттилы держава гуннов охватывала территорию от Волги и Кавказа до Рейна.
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