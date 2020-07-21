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В Париже открылся кинотеатр на воде 

Инфо 24 8 часов назад
В Париже открылся кинотеатр на воде
Фото: Инфо 24
Это своеобразный аналог автокинотеатра, только вместо личных авто — лодки.
Своеобразный плавучий кинотеатр стал альтернативой кинотеатру под открытым небом, который не так давно начал показы на Елисейских полях. Еще прошлым летом там собиралось около двух тысяч зрителей, чтобы посмотреть кино. Но пандемия заставила пересмотреть формат встреч. Появилась идея показывать кино на воде.
Семьи и группы друзей могут погрузиться в одну лодку, а кто-то может расположиться в шезлонге — неожиданная альтернатива креслу в кинозале или под открытым небом. Каждый зритель получает комплект из маски и антисептика, а шезлонги расставлены так, чтобы помогать гостям соблюдать социальную дистанцию.
Кинотеатр на воде открылся в рамках ежегодного мероприятия Paris Plages — в это время части набережной Сены превращаются в пляжи.
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