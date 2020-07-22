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9 хитростей официантов, которые обычные посетители не замечают 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 7 часов назад
Хитрости официантов, которые увеличивают прибыль кафе
Фото: Depositphotos
Наверное, не существует людей, которые не посещали бы рестораны или кафе — в них проводят деловые и романтические встречи, общаются по душам с друзьями или семьей, коротают время в одиночестве или веселятся на шумном банкете-корпоративе. Какие секреты хранят от нас держатели таких заведений? Их довольно много, как и в любом другом бизнесе.
Официанты перед стартом работы обязательно проходят инструктаж — они вникают не только в тонкости профессионального искусства подавать еду и напитки, но и изучают историю гастрономии, психологию общения и постигают азы продаж, конечно же.
9 секретов, которые вам никогда не раскроет ни один владелец ресторана.

1. Золотые столики: что это и для кого?

Так называются самые хорошие столики, с которых открывается чудесный вид из окна или в зал. За них обычно стремятся сесть все, но удается это только избранным: хостес и официанты стараются посадить туда самых красивых и модно одетых людей. Заведение нужно показывать во всей красе, чтобы в него зашло больше посетителей, так что удивляться не приходится.

2. Забронированный стол

Вы наверняка замечали, что табличка «Забронировано» стоит обычно на самом большом и удобном столе? На самом деле вовсе не факт, что кто-то собирается их занять — просто их держат для компании, которая сделает крупный заказ, а ресторан получит хорошую выручку.

3. Быстро поднятое упавшим не считается

Это негласное правило вовсе не является шуточным — персонал во многих заведениях действительно считает, что если с момента падения продукта на пол не прошло 5 секунд, все в порядке. Более того, иногда цифра меняется с 5 на 10 — чтобы точно успеть поднять.

4. Быстрота убирания тарелок официантами

Персонал ресторанов специально обучают поскорее убирать со стола использованную посуду и приборы — но вовсе не для того, чтобы вам было комфортнее сидеть за ним. Все наоборот: при виде пустого стола мы испытываем желание поскорее заказать что-то еще. Или покинуть заведение.

5. Мнимый выбор без выбора

Закрытым вопросом пользуются официанты повсеместно: например, «вам красное вино или белое?». Мы ощущаем потребность ответить именно на этот вопрос, хотя изначально вообще собирались пить чай или есть все всухомятку.

6. Постоянное подливание вина в бокал

Тут все просто: чем быстрее вы прикончите первую бутылку, тем скорее закажете вторую, особенно если вы еще не закончили есть. Ну и степень внимания, конечно, в таком случае снизится куда быстрее — а значит, вы скорее согласитесь на дорогой десерт или крепкий напиток.

7. Дорогое блюдо — последнее

Наша психика устроена так, что мы лучше всего запоминаем первую и последнюю позицию в любом перечислении. Если же мы не слишком хорошо разбираемся в предмете (например в винах) — то, чтобы не прослыть неучем, мы просто повторим последнее слово вслед за официантом. Или будем думать, что хотим именно это блюдо.

8. Цена в меню за 100 граммов продукта

На дорогие позиции цена часто указывается в меню за 100 граммов, а в порции может оказаться очень приличный кусок. Нужно внимательно читать меню до заказа и обязательно уточнять этот момент у официанта, чтобы не удивляться потом сумме счета.

9. Комплименты от шефа

Кажется, будто ресторан демонстрирует вам свою лояльность, но это не совсем так. Милая бесплатная закуска иногда состоит из того, что нужно поскорее сбыть, или она будет вызывать жажду, например. Кроме того, подсознательно мы будем ощущать потребность заказать больше из чувства благодарности за подарок.
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