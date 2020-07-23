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В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния. Монумент является одним из самых известных архитектурных произведений в мире.

Разряд пришелся на гранитный пьедестал «Леди Свободы», как отмечает Life, не нанеся статуе никаких повреждений.

Подобные аномалии наблюдаются по всему Нью-Йорку. Метеорологи предупреждают жителей о возможном шторме и наводнениях.