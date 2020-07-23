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В статую Свободы впервые за четыре года ударила молния 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
В статую Свободы ударила молния
Фото: ИД "Собеседник"
В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния. Монумент является одним из самых известных архитектурных произведений в мире.
Разряд пришелся на гранитный пьедестал «Леди Свободы», как отмечает Life, не нанеся статуе никаких повреждений.
Подобные аномалии наблюдаются по всему Нью-Йорку. Метеорологи предупреждают жителей о возможном шторме и наводнениях.
Отметим, что подобное происходит уже не в первый раз. В августе 2016 года молния уже попадала прямо в факел главного американского символа свободы и демократии, вскоре после этого Дональд Трамп был избран президентом США. Новый удар молнии пришелся как раз в разгар президентской гонки, в которой Трамп, по предварительным опросам, пока проигрывает и рискует вскоре лишиться своего поста.
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Места , Дональд Трамп
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