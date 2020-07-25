Запретные места, к которым людям нет доступа 

Путешествовать по миру и открывать для себя новые места в наши дни могут многие. Но есть на планете такие точки, куда вход обычным людям запрещен. В одни из них могут попасть только избранные, к другим же вообще есть доступ лишь у нескольких людей в мире. О территориях, к которым невозможно даже приблизиться, рассказывает «Рамблер».

Военная база в США «Форт-Нокс»

Здесь также хранится золотой запас страны и важнейшие документы. Здание охраняется круглосуточно, а код входа настолько длинный, что один человек запомнит его не может.

Бункер «Пионен»

Расположенный в Стокгольме бункер — это бывшее укрытие для правительства Швеции на случай ядерного удара. Сейчас там располагается дата-центр шведского интернет-провайдера. В бункере есть не только теплицы и аквариумы, но даже система, имитирующая смену дня и ночи.

Всемирное семенохранилище Doomsday

В хранилище, оборудованном на Шпицбергене, хранят 4 500 000 образцов семян растений со всего мира. Склад заглублен на 120 метров и снабжен противовзрывными дверьми.

«Богемская роща»

Этот закрытый элитарный клуб находится в Калифорнии. С 1899 года здесь ежегодно собираются самые богатые и самые влиятельные люди США, которые решают судьбы людей.

Хранилище рецепта «Кока-колы»

Рецепт этой невероятно популярной газировки держится в строгом секрете. Доступ к хранилищу имеют всего два-три человека из руководства компании.

Секретный архив Ватикана

Доступ в архив есть только у Папы Римского и нескольких его приближенных. По слухам, в архиве содержатся древние и засекреченные документы.

«Метро-2»

В сталинские времена на глубине 200 метров под Москвой соорудили тоннели, которые соединяют важнейшие стратегические точки столицы. Есть мнение, что «Метро-2» — это плод чьей-то фантазии, но пока ни одна точка зрения не подтверждена достоверными доказательствами.

Хранилище мормонов

В городе Солт-Лейк-Сити (США) находится гранитная гора, где и оборудовано хранилище мормонов. Нет точных сведений, что именно хранится там, но известно, что это чрезвычайно важные исторические документы и сокровища.