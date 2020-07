«Куртки Кобейна» в «Живой среде» на «Новом Радио» 

«“Куртки Кобейна» — детище Шуры Би-2, одного из лидеров группы, которую по праву можно сравнить с The Rolling Stones. Западные музыканты очень часто объединяются для подобных коллабораций — записать пластинку, гарантированно приобретающую статус The Best. Большая удача для всех нас, что и в России появился свой такой проект, связавший более 30 совершенно непохожих, но при этом крутых артистов. И, главное, что всё было задумано не с коммерческой целью, а, в первую очередь, ради творчества и удовольствия поклонников».