«Куртки Кобейна» в «Живой среде» на «Новом Радио» 

29 июля в очередном выпуске программы «Живая среда» супергруппа «Куртки Кобейна» в составе Шуры Би-2 и Zventa Sventana (Юрий Усачев и Тина Кузнецова) исполнит свои хиты «Нити ДНК», «Люди на эскалаторах», «Мой рок-н-ролл» и другие.
Услышать выступление музыкантов в концертной студии «Нового Радио» можно будет в прямом эфире, а увидеть в интернет-трансляции.
Группа «Куртки Кобейна», которую создал Шура Би-2 — уникальное явление в российском шоу-бизнесе. Она не имеет постоянного состава, а её участники собираются только для записи треков и съёмки клипов. Среди них — звёзды первой величины, проявившие себя в абсолютно разных жанрах популярной музыки, рока и хип-хопа: Лёва Би-2, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Монеточка, MANIZHA, Антон Севидов, проект основателя поп-группы «Гости из будущего» Юрия Усачёва и Тины Кузнецовой — Zventa Sventana, рок-группы Brazzaville и Brainstorm, бас-гитарист и бэк-вокалист «Арии» Виталий Дубинин, экс-барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг и многие другие. В ближайшее время «Куртку» примерит на себя и Дима Билан — сейчас готовится премьера видео на песню «Люди на эскалаторах».
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
«“Куртки Кобейна» — детище Шуры Би-2, одного из лидеров группы, которую по праву можно сравнить с The Rolling Stones. Западные музыканты очень часто объединяются для подобных коллабораций — записать пластинку, гарантированно приобретающую статус The Best. Большая удача для всех нас, что и в России появился свой такой проект, связавший более 30 совершенно непохожих, но при этом крутых артистов. И, главное, что всё было задумано не с коммерческой целью, а, в первую очередь, ради творчества и удовольствия поклонников».
Программа «Живая среда» создана для самых смелых музыкальных экспериментов на «Новом Радио». Благодаря уникальной акустике в концертной студии слушатели радиостанции и зрители интернет-трансляции могут по достоинству оценить неожиданные дуэты, кавер-версии любимых песен, а также суперхиты и суперновинки звёзд российского шоу-бизнеса. Героями live-формата уже стали: Ани Лорак, Дима Билан, Ёлка, Лолита, Макс Барских, Нюша, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Burito, Loc Dog, группы «Би-2», «Винтаж», «Градусы», «Ночные снайперы», «Пицца» и многие другие.