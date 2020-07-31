5 главных тайн Черного моря 

Черное море по популярности среди российских туристов занимает первое место. В прежние времена его так и называли — «русское море». Однако такое известное и родное, оно по-прежнему таит в себе массу загадок.

Почему Черное море — «черное»

Науке известно более двадцати названий Черного моря. Когда Черное море было ещё мало освоенным, древние греки называли его Понт Аксинский, что переводится как «негостеприимное море». По мере освоения водоема изменилось и название. Теперь те же греки называли его Понт Эвсинский, что означало «гостеприимное море».

Сегодня море называется «черным». Почему? Однозначного ответа на этот вопрос наука дать не может.

По одной из версий, такое название пошло от цветового обозначения частей света, где Север маркировался черным цветом, а Черное море считалось именно северным морем. По другой версии, Черное море стало так называться из-за того, что любые металлические предметы, опущенные на его глубину, становятся черными из-за содержащегося в воде сероводорода. Наконец, по ещё одной версии, Черное море стали называть так из-за сложностей навигации. В рамках этой номинативной теории «черное» стало синонимом слов «загадочное», «неизвестное»

«Море мертвых глубин»

Ещё одно название Черного моря звучит весьма зловеще — «море мертвых глубин». Действительно, воды Черного моря обладают необычными характеристками. Глубины Черного моря делятся на два уровня. Глубже 150-200 метров здесь практически нет жизни из-за высокого процента содержащегося в глубинных слоях воды сероводорода.

За годы своего существования Черное море накопило больше миллиарда тонн этого вещества, которое является продуктом жизнедеятельности бактерий.

По одной из версий, само появление Черного моря (7500 лет назад) было сопряжено с массовой гибелью пресноводных обитателей бывшего здесь когда-то Черноморского озера. От этого на его дне и начали накапливаться запасы сероводорода и метана. Однако единого мнения по поводу происхождения огромного объема сероводорода в водах Черного моря у ученых пока нет. Примерное количество сероводорода в Чёрном море составляет 3,1 млрд тонн.

Исследования последних лет также позволяют говорить о Чёрном море как о гигантском резервуаре не только сероводорода, но и метана. Именно детонацией метана вследствие подвижек литосферных плит сегодня объясняется странный феномен, произошедший во время землетрясения 11 сентября 1927 года.

Известный исследователь Крыма профессор-геолог С. П. Попов так описал это явление: «… во время землетрясения наблюдателями трех маяков западного побережья Черного моря была замечена гигантская огненная полоса в 55 километрах от берега на большом протяжении между Севастополем и мысом Лукулл». Последующие опросы позволили установить, что возгорание не было единичным — наблюдателями было замечено три взрыва.

Черноморский потоп

Около 5600 года до н.э. Черное море находилось в гораздо более скромных границах, нежели сейчас. По теории американских геологов Раймана и Питмана, Черное море ранее было пресноводным озером, но затем, из-за землетрясений, замкнутое прежде Средиземное море соединилось с Черным, которое стало быстро наполняться соленой морской водой.

Тогда уровень Черного моря поднялся на 140 метров — в то же время возникло Азовское море, а вместо современного Босфорского пролива лился нескончаемый гигантский водопад, в 200 раз превосходящий по объему пропускаемой воды Ниагарский.

Быстрое увеличение объема Черного моря в 1.5 раза привело к немедленному затоплению огромной прибрежной зоны.

Существует версия, что именно это событие послужило основой для бытующего во многих культурах мифа о всемирном потопе. Некоторые историки также связывают платоновский рассказ об Атлантиде с разливом Черного моря. В любом случае, черноморский потоп вызвал полномасштабное переселение народов.

Исследовав в 2000 году берега Черного моря, проведя радиоугеродный анализ моллюсков и изменения осадочных пород в водоеме, знаменитый маринолог Баллард пришел к выводу, что ещё 7500 тысяч лет назад Черное море было абсолютно пресным, что косвенно подтверждает теорию о расширении Черного моря как о Всемирном потопе.

Золото Черного моря

По последним исследованиям воды Черного моря богаты не только сероводородом, но и благородными металлами, такими как золото и серебро. По подсчетам Геннадия Бугрина, вес содержащегося в воде Черного моря серебра составляет 540 тысяч тонн, вес золота — 270 тонн.

Разработки по добыче благородных металлов из морской воды ведутся давно. Самые простые установки по такой добыче основаны на ионитах — ионнообменных смоах, способных притягивать к себе ионы растворенных в воде веществ. Такими технологиями сегодня пользуются Турция, Болгария и Румыния.

Зарождающийся океан

Черное море относительно молодо, поэтому оно до сих пор растет, а геологические процессы, происходящие на его дне и по его берегам (литосферные сдвиги и рост прибрежных гор) могут говорить о нем как о зарождающемся океане. По подсчетам ученых, всего за один век берега Черного моря расширяются на 20-25 сантиметров. Это может показаться незначительным, если не знать, что Черное море уже хранит в своих глубинах древние города Тамани.